Cantieri Pnrr a Benevento. Opposizione chiede consiglio comunale urgente "Per Torre-Sala, Bosco Lucarelli e Malies-Orsoline. Chiarezza su stato di attuazione e fine lavori"

I consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano e Marialetizia Varricchio hanno formalmente richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di una discussione specifica sullo stato di attuazione dei progetti riguardanti il complesso scolastico Torre-Sala, il plesso Bosco Lucarelli e l'intervento di riqualificazione dell'area ex Malies - Orsoline.



La richiesta nasce "dalla necessità di fare piena chiarezza sull'avanzamento di opere di rilevante impatto per la città che, negli ultimi anni, hanno fatto registrare ritardi, modifiche progettuali e criticità che meritano un approfondimento pubblico e trasparente".

Particolare attenzione viene posta dall'oppozione agli interventi di demolizione e ricostruzione della scuola Torre-Sala e ai lavori della scuola Bosco Lucarelli, quest'ultima chiusa ormai dal 2019.

"Con l'avvicinarsi dell'anno scolastico 2026/2027, è indispensabile conoscere con precisione i tempi di completamento dei lavori, le eventuali difficoltà emerse e le soluzioni predisposte dall'Amministrazione per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e tutelare studenti, famiglie e personale scolastico, oltre che la regolare consegna delle opere.

Analoga preoccupazione riguarda il progetto ex Malies-ex Orsoline, i cui tempi di realizzazione risultano significativamente dilatati rispetto alle previsioni iniziali. Il protrarsi del cantiere continua infatti a interessare una delle aree più importanti della città, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di Via Rummo e delle strade limitrofe, causando disagi quotidiani a residenti, studenti, professionisti, operatori economici e attività commerciali.

Il Consiglio Comunale – dichiarano i consiglieri Avs, Pd e Città Aperta – deve poter esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sull'attuazione degli interventi finanziati. I cittadini hanno diritto a conoscere lo stato reale dei lavori, i tempi aggiornati di completamento e le eventuali criticità che potrebbero compromettere il rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze previste."

Megna, Farese, Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Miceli, Perifano e Varricchio chiedono pertanto che il Sindaco e la Giunta riferiscano in Aula sullo stato effettivo di avanzamento dei tre interventi, sulle problematiche tecniche, amministrative o finanziarie eventualmente emerse, sui tempi aggiornati di ultimazione e collaudo delle opere, sulle misure previste per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e sulle iniziative necessarie a ridurre l'impatto dei cantieri sulla mobilità urbana.

Particolare attenzione viene inoltre richiesta sul rispetto delle scadenze connesse ai finanziamenti del PNRR e sugli eventuali rischi di perdita delle risorse assegnate.

"Riteniamo indispensabile un confronto pubblico e trasparente in Consiglio Comunale, nell'interesse e per la serenità delle famiglie, della comunità scolastica, delle attività economiche/professionali e di tutta la cittadinanza."

