Piano parcheggi a Benevento. Comitato "Centro storico" lancia 4 suggerimenti Marino: "Sono consigli per alleviare i disagi per i residenti che arrivano dal 'basso' "

"Siamo in piena transizione tra un gestore dei parcheggi e l'altro e speriamo che tutto possa davvero cambiare, in meglio. Per funzionare ogni riforma deve essere sistematica e tenere conto dello stato delle cose. Si sta procedendo con questa modalità nel mettere in atto la "rivoluzione" dei parcheggi? Noi temiamo di no!".

Così il presidente del Comitato di quartiere "Centro storico" Luigi Marino che interviene sul nuovo piano di gestione dei parcheggi a pagamento nella città di Benevento. Marino lancia spunti di riflessione e consigli.

"Ecco i nostri quattro punti: Primo: andrebbero fatti partire, SIMULTANEAMENTE, i parcheggi coperti (TUTTI), avviati i varchi ed i controlli dei permessi rilasciati nel tempo.

Secondo: andrebbero ripristinati gli abbonamenti sulle strisce blu, garantite tariffe agevolate ai residenti, eliminato il pagamento della sosta i festivi e la domenica.

Terzo: andrebbe prevista una navetta elettrica che passi per il Corso a beneficio delle persone anziane ed invalide;

Quarto: andrebbero incrementati gli stalli per i disabili. Questi punti, per noi, sono necessari per evitare disagi ai residenti

Riteniamo che il nuovo gestore, che invero si è già detto disponibile al dialogo, voglia prendere nota delle nostre richieste. Al tempo stesso, vorremmo che il Comune di Benevento, almeno una volta, comprendesse che i consigli provenienti 'dal basso' non vanno etichettati come 'attacchi' pseudo politici. In democrazia, ontologicamente, non si dovrebbe parlare mai di lesa maestà, ogni volta vi sia una critica. Forza, facciamo in modo di inaugurare una nuova stagione meno "blu", ma più vivibile. Avremo riscontro? O il nostro ticket non verrà considerato valido?".

