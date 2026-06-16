Dalle colline ai laboratori di Kyoto: olio sannita e IA contro l' osteoporosi Al Sicot la ricerca che guarda ai benefici dell' olio sannita

C’è un filo invisibile ma robustissimo che quest’anno unisce gli uliveti secolari di Frasso Telesino alla modernissima Kyoto, in Giappone. È il filo della ricerca scientifica d’eccellenza che proietta il Sannio sul palcoscenico del SICOT 2026, il Congresso Mondiale di Ortopedia e Traumatologia . Saranno ben tre i lavori scientifici nati nel territorio sannita a essere presentati davanti alla platea medica internazionale, segno tangibile di un ecosistema locale capace di dialogare con i colossi della medicina globale.

Dall'intelligenza artificiale applicata alla cura delle ossa fino al valore terapeutico dell'oro verde locale, il Sannio si candida a diventare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di medicina preventiva e nutraceutica.

I tre pilastri della ricerca sannita al SICOT 2026

I lavori accettati al congresso mondiale affrontano le sfide ortopediche più complesse e attuali attraverso un approccio multidisciplinare:

Intelligenza Artificiale e Osteoporosi: L'algoritmo al servizio della diagnosi precoce e della gestione personalizzata della fragilità ossea.

Farmacologia d'avanguardia: L'impiego di molecole specifiche per accelerare la guarigione e superare i critici ritardi di consolidazione delle fratture.

Nutraceutica del territorio: Uno studio innovativo sui benefici dell'olio extravergine di oliva di Frasso Telesino nella prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche, sia nei pazienti anziani sia nelle fasce più giovani.

Proprio l'inserimento dell'olio d'oliva sannita in un protocollo di validazione scientifica rappresenta la vera svolta culturale: il prodotto identitario per eccellenza smette i soli panni di alimento della tradizione e indossa il camice bianco del prezioso alleato terapeutico.

Sabato 20 giugno il convegno "Road To Kyoto"

Per presentare i dettagli delle ricerche e fare rete tra le forze vive del territorio, sabato 20 giugno 2026, l’Aula Magna di Confindustria Benevento ospiterà l’incontro scientifico e istituzionale “Sannio: un territorio di idee – Road To Kyoto”.

Un focus multidisciplinare che vedrà confrontarsi medici, biologi, università, istituzioni e imprese locali su un programma diviso in due macro-sessioni:

1. Sannio: modello di prevenzioneScreening dell'osteoporosi, tecnologia REMS, PDTA delle fratture da fragilità e biostimolazione ossea.Disegnare un modello di sanità territoriale sostenibile ed efficiente.

2. Vitamina D ed olio di olivaEffetti sistemici della Vitamina D, ruolo dell'olio EVO nelle patologie muscolo-scheletriche, valorizzazione della filiera.Dimostrare scientificamente il "connubio vincente" tra clinica e nutraceutica.

Una nuova visione della medicina

La partecipazione al SICOT 2026 dimostra che la periferia della ricerca può competere ad armi pari con i grandi centri metropolitani se mossa da idee innovative e radicate nel territorio. Il modello sannita propone una visione integrata della salute: curare, prevenire e valorizzare.

Il viaggio verso il Giappone è ufficialmente iniziato e, questa volta, a viaggiare insieme ai dati scientifici e ai grafici medici ci sarà anche il profumo inconfondibile dell'olio extravergine del Sannio.