Dalle colline ai laboratori di Kyoto: olio sannita e IA contro l' osteoporosi

C’è un filo invisibile ma robustissimo che quest’anno unisce gli uliveti secolari di Frasso Telesino alla modernissima Kyoto, in Giappone. È il filo della ricerca scientifica d’eccellenza che proietta il Sannio sul palcoscenico del SICOT 2026, il Congresso Mondiale di Ortopedia e Traumatologia . Saranno ben tre i lavori scientifici nati nel territorio sannita a essere presentati davanti alla platea medica internazionale, segno tangibile di un ecosistema locale capace di dialogare con i colossi della medicina globale.
Dall'intelligenza artificiale applicata alla cura delle ossa fino al valore terapeutico dell'oro verde locale, il Sannio si candida a diventare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di medicina preventiva e nutraceutica.
I tre pilastri della ricerca sannita al SICOT 2026
I lavori accettati al congresso mondiale affrontano le sfide ortopediche più complesse e attuali attraverso un approccio multidisciplinare:
Intelligenza Artificiale e Osteoporosi: L'algoritmo al servizio della diagnosi precoce e della gestione personalizzata della fragilità ossea.
Farmacologia d'avanguardia: L'impiego di molecole specifiche per accelerare la guarigione e superare i critici ritardi di consolidazione delle fratture.
Nutraceutica del territorio: Uno studio innovativo sui benefici dell'olio extravergine di oliva di Frasso Telesino nella prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche, sia nei pazienti anziani sia nelle fasce più giovani.
Proprio l'inserimento dell'olio d'oliva sannita in un protocollo di validazione scientifica rappresenta la vera svolta culturale: il prodotto identitario per eccellenza smette i soli panni di alimento della tradizione e indossa il camice bianco del prezioso alleato terapeutico.
Sabato 20 giugno il convegno "Road To Kyoto"
Per presentare i dettagli delle ricerche e fare rete tra le forze vive del territorio, sabato 20 giugno 2026, l’Aula Magna di Confindustria Benevento ospiterà l’incontro scientifico e istituzionale “Sannio: un territorio di idee – Road To Kyoto”.
Un focus multidisciplinare che vedrà confrontarsi medici, biologi, università, istituzioni e imprese locali su un programma diviso in due macro-sessioni:
1. Sannio: modello di prevenzioneScreening dell'osteoporosi, tecnologia REMS, PDTA delle fratture da fragilità e biostimolazione ossea.Disegnare un modello di sanità territoriale sostenibile ed efficiente.
2. Vitamina D ed olio di olivaEffetti sistemici della Vitamina D, ruolo dell'olio EVO nelle patologie muscolo-scheletriche, valorizzazione della filiera.Dimostrare scientificamente il "connubio vincente" tra clinica e nutraceutica.
Una nuova visione della medicina
La partecipazione al SICOT 2026 dimostra che la periferia della ricerca può competere ad armi pari con i grandi centri metropolitani se mossa da idee innovative e radicate nel territorio. Il modello sannita propone una visione integrata della salute: curare, prevenire e valorizzare.
Il viaggio verso il Giappone è ufficialmente iniziato e, questa volta, a viaggiare insieme ai dati scientifici e ai grafici medici ci sarà anche il profumo inconfondibile dell'olio extravergine del Sannio.