È convocata assemblea Ordinaria dell’Associazione Olivicoltori Sanniti Società Cooperativa Agricola C.F. 00168990620, per il giorno 02 Luglio 2026 alle ore 7:00 in prima convocazione presso Frasso Telesino (BN) alla via Aldo Moro, snc; in caso di non raggiungimento del numero legale per il giorno 03 luglio 2026 alle ore 19:00 presso stesso luogo. Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio d’Esercizio 2025.
Olivicoltori Sanniti, convocata l’assemblea ordinaria dei soci
L’incontro è fissato il 2 luglio, con seconda convocazione il 3 luglio a Frasso Telesino
I soci sono convocati il 2 luglio 2026 in prima convocazione e il 3 luglio in seconda convocazione per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2025
Benevento.