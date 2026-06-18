Oltre gli ostacoli Benevento al Campionato Italiano di Sitting-Standing Da venerdì 19 a domenica 21 Giugno 2026 a Cavriago (RE)

La società Oltre gli Ostacoli di Benevento, sarà presente al Campionato Italiano di Società Sitting-Standing, in programma da venerdì 19 a domenica 21 Giugno 2026 a Cavriago con la seguente formazione: Tecnico Pompeo Cifiello; atleti Standing Salvatore Cioffi, Luciano Parrella; atleti Sitting: Pasquale Melone, Antonio Friolo, Maurizio Mauceri.

La squadra sannita, nella tre giorni di Cavriago:(RE) cercherà di difendere la terza posizione conquistata nel 2023 nel corso della prima edizione.

A contendersi il titolo italiano saranno le seguenti società: ASAM Isernia (Molise), U.B. Bassa Valtellina Talamona (SO), Corona Ferrea 1, Corona Ferrea 2 Monza (Lombardia ), Oltre gli Ostacoli Benevento (Campania), ASD Sandro De Sanctis Roma (Lazio), F.A.O Motta (TV) ASD Veneto Paralimpico Selvazzano Dentro PD (Veneto), ASD Trevana Trevi PG (Umbria), ASBID Imola BO (Emilia Romagna).

Tra atleti, tecnici e accompagnatori saranno una settantina i protagonisti della kermesse tricolore, riservata agli atleti con disabilità fisica.

La manifestazione tricolore inizia giovedì 18 Giugno con l’arrivo delle delegazioni, venerdì 19 i primi incontri della fade eliminatoria mattina/pomeriggio pomeriggio, sabato 20 in mattinata prosegue la fase degli incontri eliminatori e nel pomeriggio le semifinali, domenica 21, dalle 9,30, la finalissima che assegnerà lo scudetto.

La soddisfazione del Consigliere Nazionale S.I.P con delega all' attività H.F. il sannita Angelo Cifiello: "l'attività negli ultimi anni è cresciuta per il secondo Campionato Italiano di Società Sitting-Standing che, sarà disputato in un unico fine settimana nella cittadina di Cavriago (RE).

Le squadre iscritte alla prima edizione erano SEI, a questa seconda edizione sono 10, a

testimonianza che, l'attività in questi tre anni, ha avuto un incremento di atleti praticanti su tutto il territorio nazionale – ha affermato il Consigliere Angelo Cifiello – L’obiettivo, ovviamente, per il 2027 è quello di continuare a fare aumentare il numero di società partecipanti e arrivare alla disputa della finale con otto formazioni, dopo gli incontri eliminatori sul territorio.

Nonostante Il movimento delle bocce paralimpiche sia in crescita, occorre ancora lavorare tanto per far sì che aumenti la base dei praticanti, ma, anche e soprattutto, per far sì che i bocciodromi siano resi pienamente accessibili".