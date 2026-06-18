A Benevento oggi, 18 giugno flashmob per la Palestina L'iniziativa di Global Sumud Sannio e Amnesty International Benevento dinanzi alla Prefettura

Dal 18 giugno, Global Sumud Italia e Amnesty International Italia lanciano una mobilitazione nazionale permanente con presidi in tutta la penisola fino al 24 giugno, in sostegno delle 10 persone del Global Sumud Land Convoy 7 prigioniere in Libia.

Global Sumud Sannio e Amnesty International Benevento hanno organizzato per oggi alle 18 davanti la Prefettura di Benevento un flashmob e una breve conferenza stampa sulla drammatica situazione dei 10 attivisti sequestrati il 24 maggio a Sirte, mentre cercavano di raggiungere il valico di Rafah per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stremata dal genocidio in corso.

Il 24 giugno sarà un mese esatto dall'inizio della prigionia illegale dei nostri compagni, tra cui Dina e Domenico, due nostri connazionali che hanno scelto di far parte dell'ultima missione che negoziava il passaggio degli aiuti umanitari via terra.

Il convoglio, come la Flotilla, sfida il blocco illegale imposto dall’entità sionista a Gaza dal 2007, impedendo un regolare e sufficiente ingresso di aiuti umanitari. Non c’è mai stata una tregua. In Palestina si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire di fame e per mancanza di medicinali e di attrezzature mediche ogni giorno, ogni ora, anche in questo momento.