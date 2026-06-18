Distretto commerciale delle Streghe, ok al finanziamento da 170 mila euro Mastella e Ambrosone: "Valorizzeremo prodotti tipici, brand territoriali e tipicità cittadine"

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone annunciano che il Comune di Benevento ha ottenuto il finanziamento regionale (170 mila euro) per dare vita al Distretto commerciale delle Streghe.

"Con questo innovativo strumento di partnership e governance pubblico-privato potremo intercettare, mediante la partecipazione ai bandi, importanti fondi per potenziare il sistema commerciale cittadino e così operare in maniera concreta per potenziare i negozi cosiddetti di vicinato che sono sottoposti alla pressione del commercio on line.

Valorizzeremo prodotti tipici, brand territoriali e tipicità cittadine in collaborazione diretta con le sigle che hanno sottoscritto l'Accordo istitutivo: Confcommercio, Confcooperative, Pro Loco Samnium, Confesercenti, Ape società cooperativa agricola, Unimpresa, Sannitamania e Cna. Ringraziamo l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Fulvio Bonavitacola per l'attenzione dimostrata. Un ricordo commosso va al compianto dirigente comunale Alessandro Verdicchio che aveva lavorato con la consueta brillantezza alle fasi preparatorie di questo progetto", concludono il sindaco e l'assessore.

