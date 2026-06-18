Summer School UNISANNIO 2026: tre giorni per vivere l’università da protagonisti Innovazione tecnologica, sostenibilità, trasformazione digitale, economia e scienze applicate

Dal 14 al 16 luglio torna la Summer School dell’Università del Sannio, l’iniziativa di orientamento rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado che desiderano conoscere da vicino il mondo universitario e i percorsi formativi dell’Ateneo.

Per tre giorni i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’autentica esperienza universitaria attraverso attività formative, laboratori, incontri con docenti, ricercatori, studenti e studentesse, oltre a visite alle strutture e agli spazi del campus urbano di Benevento.

L’edizione 2026 propone un programma multidisciplinare che permetterà ai partecipanti di confrontarsi con temi di grande attualità nei settori dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità, della trasformazione digitale, dell’economia e della finanza, del diritto internazionale e delle scienze applicate. Un percorso pensato per avvicinare studenti e studentesse ai diversi ambiti del sapere attraverso esperienze pratiche, attività laboratoriali e momenti di confronto con la comunità accademica.

Cinque le Summer School in programma. Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi propone il FAST LAB – Finance, Analytics, Strategy and Technology LAB, dedicato ai temi dell’economia, della finanza, della statistica e delle tecnologie digitali, e il percorso “Dalle indagini all’arresto di un criminale internazionale”, focalizzato sulla cooperazione giudiziaria internazionale.

Il Dipartimento di Ingegneria offre invece due laboratori dedicati alle sfide dell’energia e della trasformazione digitale: “Possiamo fermare il cambiamento climatico? Le soluzioni dall’Ingegneria Energetica” e “Internet of Things: dai dispositivi all’elaborazione dati in Cloud”. Completa il programma il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con “Prova a prendermi: scienza e scena del crimine”, un percorso che introduce i partecipanti alle tecniche di investigazione scientifica e alle applicazioni delle scienze forensi.

Il programma sarà completato da momenti di socialità e aggregazione, con una serata di musica e tornei sportivi organizzati presso le strutture sportive dell’Università del Sannio.

La Summer School rappresenta un’importante occasione per orientarsi nella scelta universitaria, conoscere l’offerta formativa dell’Università del Sannio e sperimentare in prima persona la vita accademica, entrando in contatto con la comunità universitaria e con le opportunità di studio, ricerca e crescita personale offerte dall’Ateneo.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 luglio 2026. Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sul sito dell’Università del Sannio.