Asia rinnova la flotta e presenta i mezzi. Mastella: "Benevento all'avanguardia" L'amministratore Madaro: "Rispondiamo con lungimiranza alle esigenze del territorio"

Asia Benevento rafforza il proprio servizio attraverso l'inaugurazione di una nuova flotta di automezzi. Presso l'impianto di selezione del multimateriale di contrada Olivola, l'azienda sannita ha messo in mostra i nuovi mezzi che serviranno a rendere più efficiente il lavoro di raccolta e smaltimento rifiuti. Il costo totale dell'operazione di rinnovamento è di 2 milioni e mezzo di euro, stanziati da Asia. Un altro milione e duecentomila euro, invece, arriva dai fondi del Pnrr. Si tratta, nello specifico, di tre autocompattatori che serviranno per il travaso dei rifiuti dai mezzi satelliti e successivo trasporto verso gli impianti. Contestualmente, sono state presentate anche le nuove presse compattatrici che incrementano l’efficienza della raccolta differenziata e miglioreranno la gestione logistica dei materiali conferiti presso gli ecocentri comunali. Soddisfatto Mastella che sottolinea: "Questo pone Benevento in una condizione di città all'avanguardia del mezzogiorno, che non ha nulla da invidiare anche alle città del centro e del nord per quanto riguarda la raccolta rifiuti. Abbiamo stabilito la Tarip che varierà in base ai rifiuti prodotti e questo rappresenta un altro aspetto all'avanguardia. Ringrazio Madaro e tutti i lavoratori dell'Asia che svolgono un'opera egregia. Tutti coloro che arrivano a Benevento si meravigliano e constatano che c'è una bella realtà e che la città è pulita: di questo ringrazio gli operatori".

Madaro: "Rispondiamo con lungimiranza alle esigenze del territorio"

A fare gli onori di casa, Donato Madaro, amministratore unico Asia che ha sottolineato l'impegno dell'azienda sannita: "Presentiamo una prima parte degli automezzi consegnati, che fanno parte di diversi lotti comprendenti veicoli a due assi, a tre assi e mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, tra cui costipatori. Questi mezzi, acquistati anche grazie a fondi ASIA, andranno progressivamente a sostituire la flotta precedente, in parte costituita da veicoli a noleggio. Si tratta di un investimento importante che contribuisce sia al rafforzamento patrimoniale della società, grazie all’acquisizione di mezzi di proprietà, sia al miglioramento delle performance ambientali. Essendo veicoli di nuova generazione, garantiscono infatti minori consumi, minori emissioni e una maggiore efficienza operativa, rispondendo così alle esigenze ambientali ed economiche del territorio. Oltre a questi mezzi, ci troviamo presso la sede dell’impianto di selezione, che entrerà presto in funzione. Sono state inoltre consegnate alcune presse, alimentate anche da impianti fotovoltaici, in grado di operare persino in condizioni di limitata disponibilità energetica. Queste attrezzature saranno installate e utilizzate presso gli ecocentri finanziati con le risorse del PNRR. Sta quindi prendendo forma tutto il lavoro di progettazione sviluppato negli ultimi anni, realizzato in parte grazie ai fondi del PNRR e in parte con risorse proprie. Questo percorso dimostra la capacità dell’azienda di rispondere con lungimiranza alle esigenze del territorio, della città e del Comune di Benevento, guardando al futuro e alle nuove sfide che attendono il settore".