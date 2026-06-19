Benevento: inaugurato campus Conservatorio. Bernini: opportunità per i giovani La struttura conterà a pieno regime oltre 200 posto letto

Una giornata destinata a entrare nella storia del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” e dell'intera città di Benevento. È stato inaugurato oggi il nuovo Housing Universitario e Musicale “Il Molino”, il campus destinato ad accogliere studenti italiani e internazionali e a diventare uno dei principali punti di riferimento nazionali per la residenzialità nel settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

A tagliare il nastro è stata il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha sottolineato il valore non soltanto infrastrutturale, ma soprattutto sociale e culturale dell'investimento.

«Benevento è una città straordinaria che merita uno straordinario conservatorio come il Nicola Sala», ha dichiarato il ministro. «Tutti i ragazzi e tutte le ragazze devono avere le stesse opportunità. Gli studentati rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire concretamente il diritto allo studio».

Secondo Bernini, il nuovo campus non sarà soltanto una residenza universitaria, ma un luogo di crescita umana e professionale. «Qui gli studenti potranno socializzare, lavorare, studiare insieme, costruire amicizie e condividere esperienze. È questo il vero significato del diritto allo studio: borse di studio e studentati sono gli strumenti fondamentali per permettere ai giovani di realizzare il proprio percorso formativo».

L'inaugurazione del campus rappresenta uno dei più significativi investimenti realizzati negli ultimi anni nel comparto AFAM. La struttura ospiterà non solo alloggi, ma anche attività didattiche, laboratoriali, di ricerca e di produzione artistica, con particolare attenzione ai dipartimenti di Pop-Rock, Jazz, Musica Elettronica e alle nuove professioni musicali.

Nel suo intervento, il ministro ha ricordato il forte impegno del Governo sul fronte della residenzialità universitaria. «Abbiamo utilizzato due strumenti: un programma di cofinanziamento ministeriale destinato a università, enti di ricerca e conservatori e un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro, in parte proveniente dal PNRR e in parte da risorse nazionali, con l'obiettivo di realizzare 60mila nuovi posti letto».

Bernini ha inoltre evidenziato il ruolo decisivo della commissaria straordinaria Manuela Manenti nel raggiungimento degli obiettivi fissati. «Quando abbiamo iniziato nel 2022 in pochi credevano che fosse possibile. Noi invece abbiamo sempre guardato al futuro delle ragazze e dei ragazzi, pensando a ciò che servirà da qui al 2040».

Un passaggio particolarmente significativo ha riguardato il contrasto allo spopolamento delle aree interne e alla cosiddetta "fuga dei giovani". «Vogliamo che i ragazzi rimangano nei luoghi a cui appartengono. L'unico modo per farlo è offrire loro le stesse opportunità a Benevento come a Boston», ha affermato il ministro. «Studiare all'estero deve essere una scelta e non un obbligo. I giovani devono avere un luogo a cui tornare o nel quale decidere di restare».

Numeri importanti anche per il Conservatorio. Il direttore Giuseppe Ilario ha spiegato che la struttura inaugura oggi 98 posti letto, destinati a diventare 205 entro il prossimo settembre. «Finalmente gli studenti, soprattutto quelli provenienti dalle aree interne, avranno un luogo dove risiedere, studiare e vivere la propria esperienza formativa», ha dichiarato.

Il campus dispone inoltre di servizi di ristorazione e spazi comuni pensati per favorire la vita comunitaria e l'integrazione tra studenti provenienti da diverse realtà territoriali e culturali.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente del Conservatorio, Nazzareno Orlando, che ha definito l'opera «una svolta importantissima» per l'istituzione musicale sannita. Il Conservatorio conta oggi oltre mille studenti, con una presenza internazionale in costante crescita, e il nuovo campus rappresenta un ulteriore strumento per rafforzarne l'attrattività nazionale e internazionale.

"La nuova struttura si inserisce inoltre in una strategia più ampia che punta a fare di Benevento un polo di formazione, cultura e accoglienza, capace di attrarre studenti, artisti e ricercatori da tutta Italia e dall'estero" ha ricordato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Un investimento che guarda al futuro e che, come ha sottolineato il ministro Bernini, mira a garantire ai giovani la libertà di scegliere il proprio percorso senza essere costretti a lasciare il territorio per mancanza di opportunità.