Ok ai finanziamenti per l'adeguamento impianti antincendio in 6 scuole Benevento Massima attenzione per la sicurezza nelle scuole

Il sindaco Clemente Mastella, l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino rendono noto che il Comune ha ottenuto il finanziamento, dal Ministero dell'istruzione per l'adeguamento degli impianti antincendio in 6 scuole: Sant' Angelo a Sasso (400mila euro), San Modesto (200mila euro), San Vito (130mila euro), San Giuseppe Moscati (130mila euro), Pezzapiana (130mila euro) e Papa Orsini (70mila euro). "La cifra complessiva superiore al milione di euro consentirà di migliorare gli standard di prevenzione dei roghi in queste scuole, adeguandoli ai criteri e alle tecnologie più moderne. I finanziamenti mostrano l'attenzione massima che quest'amministrazione riserva da sempre alla sicurezza nelle scuole", affermano Mastella, Pasquariello e Palladino.