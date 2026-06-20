Ben…cammino. 30 Comuni hanno aderito al progetto dell’ASL Per promuovere l’attività fisica come strumento di prevenzione e contrasto alla sedentarietà

Ha registrato una significativa partecipazione la prima giornata del corso di formazione per Walking Leader, svoltasi ieri presso la Sala Conferenze dell’ASL Benevento nell'ambito del progetto “Ben…cammino”, promosso dall’Azienda Sanitaria ed afferente al Piano Regionale della Prevenzione attraverso i programmi PP02 “Comunità Attive” e PL16 “Malattie Croniche Non Trasmissibili”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica come strumento di prevenzione e di benessere, contrastando la sedentarietà e favorendo l’adozione di corretti stili di vita. Cuore dell’iniziativa è la creazione, nei Comuni della provincia, dei Gruppi di Cammino, percorsi gratuiti e aperti ai cittadini che prevedono passeggiate organizzate lungo itinerari urbani o naturalistici, guidate da volontari appositamente formati, i cosiddetti Walking Leader. L’iniziativa mira non solo a migliorare la salute fisica delle persone, ma anche a favorire la socializzazione, l’inclusione e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

L’avviso pubblico promosso dall’ASL ha ottenuto un’importante risposta dal territorio, con l’adesione di 30 Comuni della provincia di Benevento. Alla giornata inaugurale del percorso formativo hanno preso parte i rappresentanti di 19 amministrazioni comunali, a conferma dell’interesse e dell’attenzione verso un progetto che mette al centro la prevenzione e la salute di comunità.

Ad aprire i lavori è stata la Direttrice Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa, che ha fortemente voluto il progetto e che ha sottolineato come la promozione della salute rappresenti una delle sfide più importanti della sanità moderna. Nel suo intervento ha evidenziato che la salute non può essere considerata soltanto come assenza di malattia, ma come una condizione di benessere che si costruisce ogni giorno attraverso comportamenti corretti, relazioni sociali positive e una partecipazione attiva alla vita della comunità.

La giornata formativa ha visto il contributo di numerosi professionisti dell’ASL Benevento e dell’Università degli Studi del Sannio, che hanno approfondito i benefici dell’attività fisica sulla salute cardiovascolare, respiratoria e metabolica, il ruolo della prevenzione delle malattie croniche, gli aspetti psicologici e motivazionali legati al cammino, l’alimentazione e le nozioni di primo soccorso.

Responsabili del corso sono il dott. Luigi Iacobacci, referente aziendale del Programma PP02 “Comunità Attive”, il dott. Ernesto Rossi, referente aziendale del Programma PL16 “Malattie Croniche Non Trasmissibili”, e il dott. Daniele Albano, ricercatore dell’Università degli Studi del Sannio.

L’ASL Benevento esprime soddisfazione per la partecipazione registrata e per l’ampia adesione dei Comuni, che conferma la volontà del territorio di investire in percorsi di prevenzione capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di costruire comunità sempre più attive e consapevoli.