Eccellenze del giornalismo italiano premiate nel Sannio VIDEO - FOTO A San Lorenzello il 1° Premio Nazionale di Giornalismo 'Giacomo Lombardi - Ermanno Corsi'

Momenti di ritrovata amicizia, condivisione di una professione, quella del giornalista, radicalmente cambiata negli anni ma salda ai valori cardine: ovvero raccontare la verità, i fatti di cronaca, politica, costume, attualità, approfondimento e tanto ancora , sempre con professionalità e magari con tempestività.

Tutto ciò è stato messo in evidenza stamani a San Lorenzello, nella splendida cornice dello storico Palazzone Massone, durante il 1° Premio Nazionale di Giornalismo 'Giacomo Lombardi - Ermanno Corsi' 2026, istituito dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire - Nicola Vigliotti, con il patrocinio morale del quotidiano Il Mattino. Le zone interne protagoniste per un giorno con il premio istituito per onorare la memoria di due pilastri del giornalismo italiano: Giacomo Lombardi, firma storica del quotidiano Il Mattino di cui ha ricoperto il ruolo di condirettore ed Ermanno Corsi, storico volto della Rai, caporedattore del TGR Campania e per anni Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Valorizzare il giornalismo di qualità, riconoscendo professionisti distintisi per etica, competenza e contributo alla società e punta ad essere l'occasione per intrecciare letteratura e giornalismo, territori e partecipazione, istituzioni e società civile.

Cerimonia che si è svolta parallelamente all'edizione 2026 premio nazionale di Letteratura storica “Nicola Vigliotti”.

A Condurre il giornalista Marco Frittella che ha avviato le premiazioni dopo i saluti del direttore de “Il Mattino” Vincenzo Di Vincenzo.

La Commissione (composta dal Presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti - Alfonso Guarino, dal giornalista Luciano Lombardi d’Aquino - Presidente del Comitato Scientifico, dalla giornalista AnnaRita De Feo Direttore del Premio - e dai giornalisti, componenti del Comitato Scientifico Aldo Balestra e Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel Tv canele 16) ha assegnato il Premio Nazionale di Giornalismo:“Giacomo Lombardi - Ermanno Corsi” a 10 giornalisti del panorama nazionale e locale.

Si tratta di: Catia Caramelli, Giornalista vaticanista di radio24.ilsole24ore; Titta Fiore, Giornalista inviato per Il Mattino nei principali festival cinematografici del mondo; Presidente Film Commission Regione Campania; Massimo Franco, saggista, editorialista, commentatore e inviato politico del Corriere della Sera; Francesco Giorgino, Giornalista e conduttore televisivo. Direttore Rai Ufficio Studi. Docente Luiss; Federico Moccia, scrittore, regista, sceneggiatore, Giornalista pubblicista, Autore teatrale e televisivo; Antonio Pascotto, caporedattore della redazione politica di TgCom24 (TG4, Studio Aperto, TgCom24, Diario del giorno); Antonello Perillo Condirettore Tgr Rai; Luciano Pignataro, Giornalista, scrittore e gastronomo italiano; Giorgio Rutelli, Vicedirettore Adnkronos; Paolo Torino, Giornalista, Presidente del Consiglio di amministrazione di Napoli Canale 21.

“Il premio nasce con l’obiettivo di raccogliere e rilanciare l’eredità culturale e professionale di Giacomo Lombardi - Ermanno Corsi, valorizzando un’informazione libera, indipendente, concreta e profondamente connessa alle trasformazioni della società”, ha afferma Alfonso Guarino, Presidente dell'Ente Culturale Nicola Vigliotti.

Prima della foto di rito un premio speciale alla carriera al giornalista Luciano Lombardi. “ Ringraziamo tutti i presenti per aver aderito alla I edizione del premio Giacomo Lombardi - Ermanno Corsi la nostra mission sarà quella di valorizzare le eccellenze giornalistiche nazionali e locali” ha affermato Alfonso Guarino, Presidente dell'Ente Culturale Nicola Vigliotti.