Si presenta "Lo scudo di Kòra" del Procuratore D'Angelo Mercoledì 24 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio

Un viaggio nella storia e nelle radici più profonde del Sannio attraverso il racconto avvincente di un popolo che ha segnato l’identità del territorio. “Lo scudo di Kòra”, il romanzo storico scritto da Nicola D'Angelo, Procuratore della Repubblica di Benevento, sarà presentato mercoledì 24 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio.

Attraverso le pagine del suo romanzo, Nicola D’Angelo conduce i lettori in un’affascinante narrazione che affonda le proprie radici nella tradizione e nella cultura dell’antico popolo sannita, intrecciando vicende storiche, identità e memoria collettiva.

L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire i temi dell’opera e di dialogare direttamente con l’autore, in un contesto di riflessione culturale dedicato alla valorizzazione della storia del Sannio e delle sue eredità.