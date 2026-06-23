Il Presidente di Confindustria Esposito nel Cda della Fondazione ITS ICT Campus Canfora "la sua visione costituirà importante valore aggiunto"

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ITS ICT Campus Academy, nella seduta di ieri 22 Giugno 2026, ha deliberato la nomina del Presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La deliberazione rappresenta il riconoscimento del valore della consolidata collaborazione istituzionale tra Confindustria Benevento e la Fondazione ITS ICT Campus Academy, accomunate dall'impegno per la crescita delle competenze tecniche superiori e lo sviluppo del territorio.

“Siamo certi – ha commentato il Presidente della Fondazione Gerardo Canfora – che la esperienza e la visione strategica del Presidente Esposito costituiranno un importante valore aggiunto per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e per il rafforzamento delle sinergie con il tessuto produttivo locale”.