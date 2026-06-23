Confindustria lancia Das: nuova piattaforma digitale di servizi Esposito: rafforzare il dialogo con le imprese

DAS, acronimo di Digital Association Services, è la nuova piattaforma digitale che Confindustria Benevento mette a disposizione dei propri associati.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di innovazione già intrapreso da 10 associazioni del Sistema Confindustria e Benevento è la prima del Mezzogiorno ad aver effettuato questa scelta a conferma della volontà di investire per una associazione efficace, condivisa e orientata allo sviluppo delle imprese.

“La nostra priorità è quella di rafforzare il dialogo con la base associativa e implementare sempre più i servizi, creando al contempo occasioni di networking. In questo senso DAS non è solo uno strumento, ma rappresenta uno spazio virtuale nel quale è possibile dialogare tra imprese e con i nostri uffici.” Spiega Andrea Esposito Presidente di Confindustria Benevento. “Questo sistema che si compone di un portale, dell’app e di un CRM consente di tracciare in modo strutturato le interazioni con le imprese e l’erogazione dei servizi. Questo significa maggiore trasparenza per i soci e, allo stesso tempo, la possibilità per l’Associazione di analizzare i bisogni reali delle aziende, migliorare la qualità delle risposte e orientare le scelte organizzative su basi oggettive.”

A spiegare le funzionalità operative il Direttore di Confindustria Benevento Anna Pezza: “Grazie a DAS le imprese hanno la possibilità di INSERIRE il proprio profilo, completo di prodotti e servizi aziendali per consentire la conoscenza reciproca, valorizzando sempre più il network e possibili opportunità di business; di PERSONALIZZARE le notizie alle quali sono interessate; DIALOGARE con i funzionari dell’associazione, per aprire ticket o monitorare lo stato di una pratica e RAPPRESENTARE LA PROPRIA OPINIONE tramite sondaggi periodici.

Il rilascio delle password ai soci è in programma per il prossimo 25 giugno. Il sistema è rapido e intuitivo, ma è possibile chiedere assistenza ai nostri uffici che si sono attrezzati con una apposita task force. Ora le nostre imprese hanno uno spazio virtuale, oltre che fisico per fare rete e migliorare il loro business.”