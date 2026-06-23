Padre Ibrahim Faltas è cittadino onorario di Pietrelcina La data della cerimonia ufficiale sarà resa nota nei prossimi giorni

Il Consiglio Comunale di Pietrelcina ha deliberato, con voto unanime, il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Padre Ibrahim Faltas, Direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa.

Il provvedimento adottato dall'assise cittadina sancisce e formalizza ufficialmente l'iniziativa già annunciata dal Sindaco Salvatore Mazzone nel febbraio 2025, in occasione dell'ultima visita di Padre Ibrahim nel Sannio. La comunità pietrelcinese rafforza così il legame con una figura di straordinario rilievo internazionale, da sempre in prima linea per il dialogo, la solidarietà e la risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

L'unanimità dei voti espressi dal Consiglio Comunale testimonia la profonda stima e la piena condivisione di tutta la cittadinanza verso l'opera instancabile di Padre Faltas. Il legame tra il francescano e la città natale di San Pio sottolinea la naturale vocazione di Pietrelcina quale terra di spiritualità, accoglienza e pace.

Tra le profonde motivazioni del conferimento vi è il ruolo centrale svolto da Padre Ibrahim nel gemellaggio tra Pietrelcina e Betlemme. Il frate francescano, infatti, ha agito come vero e proprio ponte di spiritualità tra la città natale di Padre Pio e la culla del Cristianesimo. Fu proprio Padre Ibrahim ad accompagnare nel Sannio il sindaco Hanna Nasser nel lontano 2002 quando le città di Pietrelcina e Betlemme avevano sancito nei rispettivi consigli comunali la decisione di unirsi nel vincolo del gemellaggio. Lo scoppio della seconda intifada impedì purtroppo all'allora sindaco Domenico Masone di ricambiare la visita del suo omologo palestinese e per questo la cerimonia ufficiale del gemellaggio si sarebbe tenuta solo nel 2018, ad Assisi.

La concessione di questa cittadinanza onoraria rappresenta per la comunità pietrelcinese il modo più significativo per solennizzare il Giubileo francescano. Il conferimento intende infatti rendere omaggio a una figura di assoluto rilievo della presenza cristiana in Terra Santa ed è anche un'importante occasione per rinnovare la vicinanza alla città che ha dato i natali a Gesù e per riflettere sul profondo valore della pace, specialmente nell'anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco.

L'Amministrazione Comunale rende noto che la data ufficiale in cui si terrà la cerimonia pubblica di conferimento sarà annunciata nei prossimi giorni: l'evento istituzionale rappresenterà un momento di incontro, di preghiera e di festa per l'intera comunità, pronta ad accogliere Padre Ibrahim Faltas come suo nuovo concittadino.