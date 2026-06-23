Ambiente e biodiversità: il Rotary presenta "Vivale Farfalle" Con il rilascio di esemplari di Macaone all’Apiario Urbano

Si terrà domani, mercoledì 24 giugno alle ore 13:15, presso l’Apiario Urbano situato nella Villa dei Papi a Benevento, la fase conclusiva del progetto distrettuale “Viva le Farfalle”. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club di Benevento, sotto la presidenza di Raffaele Pilla, e co-finanziata dai Rotary Club di Valle Telesina, Valle Caudina, Sant'Agata de' Goti e Caserta "Luigi Vanvitelli" (Distretto 2101).

Il progetto è stato supervisionato da Paolo Palummo, socio del club sannita, responsabile di numerosi progetti territoriali nonché Presidente della Commissione Rotary Foundation. L'evento gode inoltre di prestigiosi patrocini e collaborazioni, tra cui il Comune di Benevento (Assessorato all'Ambiente), la Provincia di Benevento, il WWF Sannio, Plastic Free e Agricola Sannio.

Il momento centrale della manifestazione vedrà la liberazione di circa ottanta esemplari di farfalle Macaone (Papilio machaon), una delle specie più affascinanti e significative del nostro ecosistema. Questa azione ad alto impatto ambientale non è solo un gesto simbolico, ma un intervento concreto a sostegno della biodiversità locale.

Le farfalle Macaone, infatti, oltre a essere straordinari bioindicatori dello stato di salute dell'ambiente, rivestono un ruolo cruciale come insetti impollinatori. Insieme alle api, alle mosche e ai coleotteri, garantiscono la riproduzione di una vastissima varietà di piante, sia selvatiche sia coltivate, risultando indispensabili per la sopravvivenza stessa degli ecosistemi e della catena alimentare.

Il rilascio avverrà in prossimità dell'Apiario Urbano di "Benevento Città delle Api", una realtà già fortemente sostenuta dal Rotary Club, creando così un polo integrato per la salvaguardia degli impollinatori nel cuore della città.

L’allevamento e il successivo rilascio di questi splendidi lepidotteri si configurano come un percorso di riscatto ambientale e di sensibilizzazione. L'iniziativa mira a stimolare un nuovo approccio culturale verso l'ambiente, avvicinando i cittadini – e in particolar modo le giovani generazioni – alla bellezza della natura, sviluppando percorsi di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità e della cura della "casa comune".

"Con questo progetto, il Rotary ribadisce la propria attenzione verso la tutela del pianeta, una delle aree di intervento prioritarie a livello globale", ha dichiarato il Presidente del Rotary Club Benevento, Raffaele Pilla. "Attraverso il miglioramento della cultura ambientale e il sostegno concreto alla biodiversità urbana, puntiamo a favorire una convivenza armonica con la natura per una società più aperta, inclusiva e attenta al futuro".