Madonna delle Grazie: Luna Park al rione Ferrovia ecco dispositivo traffico Via Grimoaldo Re e via Romoaldo II ospiteranno il tradizionale Luna Park

A partire da lunedì 29 giugno, data definitiva di inizio delle attività di allestimento, via Grimoaldo Re e via Romoaldo II ospiteranno il tradizionale Luna Park abbinato ai festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie con operatività a partire da martedì 30 giugno fino a domenica 5 luglio e smontaggio entro la serata di lunedì 6 luglio.

Pertanto, nel periodo dalle ore 7:00 di lunedì 29 giugno, fino all'avvenuto smontaggio nella giornata di lunedì 6 luglio, via Grimoaldo Re, nel tratto da incrocio con piazza Bissolati fino ad incrocio con via Adua, sarà inibita al traffico e alla sosta al pari di via Romoaldo II in entrata da via Grimoaldo Re e di via San Giovanni Di Dio nel solo tratto da incrocio con via Fatebenefratelli ad incrocio con via Grimoaldo Re - via Romoaldo II.

Tuttavia, al fine di consentire l'accesso e il deflusso di abitanti e domiciliati di via Romoaldo II e del contiguo tratto di via Vittorio Veneto è stato previsto un regime eccezionale di doppio senso di circolazione, con annesso divieto di sosta e fermata ambo i lati ove necessario sia su via Romoaldo II sia nel tratto finale di via Vittorio Veneto, con transito tuttavia autorizzato esclusivamente per residenti, mezzi di soccorso, medici in servizio, mezzi d'emergenza, mezzi ASIA, con ingresso attraverso il tratt breve di via Vittorio Veneto altezza incrocio via Fatebenefratelli ed uscita sempre su via Vittorio Veneto nel medesimo tratto secondo l'ordinario senso di marcia.

Analoghe deroghe al transito e alla sosta negli spazi ad essi riservati nel primo tratto in entrata da piazza Bissolati sono state altresì previste anche per i residenti di via Grimoaldo Re, titolari di permesso o autorimesse, ed altresì per titolari, dipendenti ed utenti di enti, studi professionali ed attività commerciali con sede in via Grimoaldo Re e muniti di parcheggi privati, a condizione tuttavia che la circolazione avvenga entro e non oltre le ore 20:00 e in ogni caso o nel solo tratto da incrocio con via Adua fino ad altezza ingresso alla sede del dipartimento di prevenzione Asl o nel solo ulteriore tratto da incrocio con piazza Bissolati fino al civico 8 - inizio Area Giostre.

E’ stato previsto infine anche il divieto di transito per gli autobus urbani, extraurbani e dei servizi sostitutivi delle linee ferroviarie, tenuti pertanto all'osservanza di itinerari alternativi che per il 29 giugno e per il periodo dal 4 al 6 luglio saranno in ogni caso rappresentati da via Posillipo e via Torre della Catena (in quanto la chiusura scatterà nella giornata di martedì 30 Giugno) mentre nei giorni dal 30 giugno al 3 luglio dalla percorrenza del viale Principe di Napoli in entrata da via Adua, corso Vittorio Emanuele, piazza Orsini e via Rummo mediante l'installazione di un impianto semaforico mobile in corrispondenza del perimetro dell'area cantiere dei lavori in corso di esecuzione presso gli immobili ex Orsoline - Malies al fine di consentire il senso unico alternato e dunque il transito degli autobus in uscita dal rione Ferrovia e diretti alla zona alta o al rione Libertà attraverso via Porta Rufina in funzione dell'imbocco o di via delle Puglie o di via Tomaselli - via Napoli.