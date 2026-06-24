Giornate straordinarie Raee: raccolti oltre 130 quintali di rifiuti Il bilancio dell'Asia delle giornate straordinarie di raccolta nelle piazze a Benevento

Sono 13.556 i chili dei rifiuti raccolti nel corso delle prime sei giornata di raccolta straordinaria dei Raee (rifiuti elettronici ed elettrici) organizzate dall’Asia in città per garantire agli utenti un servizio di prossimità e, nello stesso tempo, sensibilizzarli sull’importanza di conferire nel modo corretto. Appuntamenti nel corso dei quali l’Azienda, per venire in contro alle esigenze dei cittadini, ha acconsentito di ricevere anche altre tipologie di materiali.

Nel dettaglio, presso le postazioni organizzate in sei quartieri differenti, gli utenti hanno conferito: 240 chili di grandi elettrodomestici, 2.740 chili di televisori e monitor, 8.560 chili di piccoli Raee, 20 chili tra lampade e neon, 960 chili di ingombranti, 100 chili di metallo, 158 chili di batterie, 44 chili di vernici, 8 chili di olio minerale e 65 chili di quello vegetale, 91 chili di farmaci scaduti, 140 chili di abiti usati, 430 chili di toner.

“Siamo riusciti con sei tappe – ha commentato l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro - a raccogliere una quantità di rifiuti sorprendente a testimonianza che la città di Benevento è virtuosa. Tutti rifiuti che se non fossero stati conferiti correttamente avrebbero danneggiato l’ambiente. Ora ci fermiamo per la pausa estiva ma riprenderemo con gli appuntamenti a settembre”.