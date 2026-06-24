Borse di studio, Mastella: "Tutelare peculiarità studenti Conservatorio" Il sindaco di Benevento scrive al presidente della Regione, Roberto Fico

"Ho scritto al presidente Roberto Fico affinché possa intervenire presso l'Adisurc per consentire l'adeguamento dei tempi di erogazione delle borse di studio e la maturazione dei crediti richiesti per accedervi al calendario e alla cronologia del Conservatorio musicale, così da evitare ritardi e complicazioni didattiche, formative economiche e logistiche per gli studenti Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Nelle aree interne della Campania gli strumenti di sostegno e tutela del diritto allo studio moltiplicano la valenza, così come appare opportuno riconoscere la specificità e la peculiarità delle discipline artistiche", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo aver ricevuto segnalazioni in merito dalla Consulta degli studenti del Conservatorio Nicola Sala.

"Sostengo la richiesta della Consulta degli studenti del Conservatorio Sala anche riguardo la necessità di garantire i diritti degli studenti Afam sugli alloggi presso l'housing universitario. In questo caso trovo sia giusto attendere le determinazioni degli enti istituzionali preposti e la conclusione dell'iter burocratico relativo", conclude Mastella.

