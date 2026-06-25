"Viva le Farfalle". In libertà decine di coloratissime farfalle Macaone L'iniziativa del Rotary Club di Benevento e WWF presso l’Apiario Urbano

Il Rotary Club di Benevento, presieduto da Raffaele Pilla, ha concluso il 24 giugno 2026 il progetto “Viva le Farfalle” con il rilascio di circa 88 coloratissime farfalle Macaone (Papilio machaon) presso l’Apiario Urbano della Città di Benevento. L’evento ha rappresentato il momento culminante di un percorso educativo e partecipativo che ha coinvolto bambini, ragazzi e adulti nell’osservazione diretta dello straordinario processo di metamorfosi, dal bruco alla crisalide fino alla nascita della farfalla.

Promosso dal Rotary Club di Benevento in collaborazione con il WWF e supervisionato da Paolo Palummo, il progetto si inserisce come naturale evoluzione delle attività dell’Apiario Urbano, che ospita 17 arnie curate con competenza e passione dall’apicoltore Carmine Luciani. L’iniziativa ha avuto come principale obiettivo la diffusione della cultura ambientale, sensibilizzando le giovani generazioni a un rapporto più consapevole e rispettoso con la natura. Attraverso percorsi di esplorazione emotiva, educativa e culturale, i partecipanti hanno potuto approfondire i temi della sostenibilità, della tutela della biodiversità e della promozione del benessere umano integrale. Un’esperienza che richiama i valori della cura della casa comune, della protezione dell’ambiente e della costruzione di una società più aperta, inclusiva, giusta e pacifica, in armonia con il mondo naturale.

In questo contesto si inserisce l’azione del Rotary a favore della biodiversità urbana, già avviata con la valorizzazione delle api e oggi estesa alla tutela delle farfalle, insetti impollinatori la cui presenza nella fauna urbana beneventana si è progressivamente ridotta negli ultimi anni. Grazie a queste attività, l’area della Villa dei Papi che ospita l’Apiario Urbano si sta affermando come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dedicato alla biodiversità e al monitoraggio ambientale. L’incremento della presenza degli impollinatori favorisce infatti il miglioramento dell’impollinazione naturale, contribuendo alla crescita e alla diversificazione della flora urbana e generando effetti positivi sul benessere collettivo e sulla qualità dell’ambiente cittadino.