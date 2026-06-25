Arcidiocesi Benevento tra storia millenaria e attualità: da San Gennaro a oggi L’estensione del territorio ecclesiastico è di 1.691 Km2 con complessivi 257.000 abitanti

Una storia ultramillenaria, una Chiesa potente. L’Arcidiocesi di Benevento è una delle più antiche del mondo, per secoli anche la più estesa, capoluogo della Regione Ecclesiastica non a caso definita “Beneventano” con il raggruppamento del Molise, delle aree interne campane (Sannio e Irpinia) e dei centri del Gargano pugliese.

Il primo vescovo fu San Gennaro. Nel 969 fu elevata al grado di metropolia da Papa Giovanni XIII. Nella sua storia l’Arcidiocesi beneventana ebbe fino a 32 Chiese suffraganee che rispondevano alla sua autorità. A partire dal XII secolo si ridussero dapprima a 24, quindi a 13 rimaste in vigore fino al termine della seconda guerra mondiale. Oggi la Metropolia di Benevento è formata da cinque diocesi suffraganee: Ariano Irpino–Lacedonia; Avellino; Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata dei Goti; Abbazia di Montevergine; S. Angelo dei Lombardi–Conza– Nusco–Bisaccia.

A metà degli anni ’70 furono ridefiniti i confini furono modificati e la Chiesa regionale divenne Campania comprendente tutte le diocesi esistenti nel corrispettivo territorio geografico.

I numeri

L’estensione del territorio ecclesiastico è di 1.691 Km2 con complessivi 257.000 abitanti.

L’Arcidiocesi è divisa in 8 foranie: Belvedere; Beneventana; Caudina; Fortorina; Irpina; Sabatina; Tammaro e Vitulanese.

È formata da 115 parrocchie; la più popolosa è quella dell’Addolorata al rione Libertà di Benevento.

Operano 119 sacerdoti diocesani; 4 sacerdoti diocesani impegnati fuori Diocesi e 52 diaconi permanenti diocesani.