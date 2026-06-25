Impianto a biometano, riunione al Comune: preservare salubrità ambientale Il sindaco Mastella: eliminare ogni tipo di miasmi

Il sindaco Clemente Mastella ha coordinato stamane una riunione al Comune sulla vicenda dell'impianto a biometano nelle contrade di Benevento Nord dal quale nelle scorse settimane si erano sprigionati miasmi che hanno invaso anche la parte bassa della città di Benevento e numerose contrade a nord della città.

L'altra sera il problema si era ripresentato facendo nuovamente scattare l'allarme tra i residenti che avevano allertato polizia municipale e carabinieri forestali per il fetore che aveva nuovamente invaso la zona.

Questa mattina la riunione in comune alla quale hanno partecipato il vicesindaco Francesco De Pierro, l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo, il funzionario del Settore Attività produttive Stefano Zarro e i rappresentanti della società Benevento Biometano srl, proprietaria dell'impianto che è stato oggetto, a seguito di rilievi Arpac, di ordinanza comunale per la sospensione dell'attività.

Il Sindaco ha ribadito di non avere pregiudiziali circa l'attività della società, ma ha chiarito che è prioritaria la tutela della salubrità ambientale e la protezione dei cittadini da miasmi e odori molesti. Ha sollecitato l'azienda a risolvere tutte le criticità sollevate nel dossier dell'Arpac. Ha ottenuto poi la disponibilità ad un tavolo interistituzionale in Prefettura per approfondire le molteplicità criticità tecniche esistenti riguardo il funzionamento della centrale. "Ringrazio il Prefetto Raffaela Moscarella per la sensibilità istituzionale dimostrata anche in quest'occasione", ha aggiunto il sindaco Mastella. Nelle scorse ore il Comune aveva diffidato l'azienda a rimuovere la totalità delle biomasse presenti, solide e liquide, e comunque tutto lo stoccaggio presente, eventualmente trasferendole anche in altro impianto già autorizzato, adottando la formale procedura FIR (formulario di identificazione rifiuto) di smaltimento autorizzato; attuare ogni azione di manutenzione ordinaria e straordinaria atta a contenere misure di inquinamento, in particolare provvedendo messa in opera di alberatura di alto fusto volta a mitigare la propagazione delle sostanze odorigene nelle aree circostanti.

