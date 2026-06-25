La Chiesa di Benevento accoglie l'Arcivescovo Autuoro: il programma Domenica 28 giugno, tutti gli appuntamenti con i fedeli, i giovani e i sindaci

Domenica 28 giugno 2026 la Chiesa di Benevento accoglierà il suo nuovo Pastore, mons. Michele Autuoro. Sarà una giornata intensa e ricca di spiritualità e gioia.

Nella mattinata alle ore 9,15 è previsto l’incontro con i giornalisti e gli operatori della comunicazione presso la sala del centenario del convento della Madonna delle Grazie. Inoltre, l’Arcivescovo visiterà in forma privata alcuni luoghi segno dell’Arcidiocesi. La cerimonia di ingresso inizierà ufficialmente nel pomeriggio con la prima tappa: alle ore 16 l’incontro con sindaci, autorità civili e militari nel teatro De La Salle in piazzetta Vari (complesso ex De Simone) dove sarà accolto dal sindaco del capoluogo, on. Mario Clemente Mastella; e dal prefetto, dott.ssa Raffaela Moscarella.

Il secondo appuntamento sarà alle ore 16.30 con gli adolescenti, i giovani e gli universitari nel chiostro di san Domenico, dove l’arcivescovo sarà accolto con una festa a cui parteciperanno tutte le associazioni giovanili diocesane coordinate dalla pastorale giovanile, vocazionale e universitaria, che avrà inizio alle ore 15.30. Qui riceverà il saluto del magnifico rettore dell’UniSannio, la prof.ssa Maria Moreno, e dialoga con i giovani presenti. Alle ore 17 ci sarà il momento di preghiera privato nella basilica di san Bartolomeo sulla tomba dell’Apostolo con i sacerdoti secolari e religiosi, i diaconi permanenti con le rispettive consorti. A seguire, alle ore 18, in piazza Roma i fedeli di tutte le parrocchie, le confraternite, le associazioni, i gruppi e i movimenti ecclesiali dell’intera Arcidiocesi accoglieranno l’arcivescovo con l’accompagnamento musicale della “Simphonyc Band” del conservatorio statale di musica “Nicola Sala” diretta dal maestro Vincenzo D’Arcangelo. Qui l’Arcivescovo riceverà un breve saluto dalla segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano e al termine prenderà la parola. Lasciata piazza Roma, l’Arcivescovo si incamminerà verso la Basilica Cattedrale preceduto da dodici persone e seguito dai fedeli. Sul sagrato della Cattedrale, alle ore 18 mons. Autuoro sarà accolto dal presidente del Capitolo Metropolitano, mons. Abramo Martignetti e una parte dei membri del Capitolo. Bacerà il crocifisso, aspergerà se stesso e l’assemblea con l’acqua benedetta passando attraverso la navata centrale e si recherà nella cappella del Santissimo Sacramento per la preghiera personale. La processione di ingresso della solenne concelebrazione eucaristica per l’inizio del ministero pastorale dell’arcivescovo metropolita mons. Autuoro si snoderà dal Palazzo arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale alle ore 18,30. La santa Messa sarà celebrata dall’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Michele Autuoro con il Nunzio Apostolico in Italia mons. Edgar Peña Parra, i Vescovi e i Presbiteri presenti a Benevento. La celebrazione è animata dalla corale diocesana diretta dal maestro Daniela Polito.

Indicazioni per i fedeli

Per i fedeli della Diocesi di Benevento l’accesso nella Basilica Cattedrale è consentito a partire, dalle ore 16.30 alle 17.30, dal varco n. 4 in piazza Orsini. Non sono previsti pass specifici per i fedeli. All’esaurimento dei posti in Cattedrale ci si può spostare liberamente all’Arco del Sacramento dove per l’occasione sarà allestito un maxi schermo per consentire ai fedeli di seguire in tempo reale tutta la cerimonia di ingresso a partire dalle ore 15.40 e fino al termine della Celebrazione eucaristica.

Per i fedeli provenienti da Napoli l’ingresso in Cattedrale avverrà dal varco n. 5 in piazza Orsini.

L’evento sarà trasmesso in diretta dall’emittente televisiva diocesana Tele Speranza visibile sul canale 98 digitale terrestre e sui canali social Facebook e Youtube “Tstv Benevento” a partire dalle ore 15.40 con commento in studio e collegamenti esterni dai vari luoghi coinvolti.