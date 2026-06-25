Immobile ex Bar Strega, procedura per l'affidamento dell'immobile Il bando del Comune di Benevento per la storica attività

L’Assessore al Patrimonio Attilio Cappa, rende noto che è ufficialmente in corso la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell'immobile ex Bar Strega, nel cuore del Corso Garibaldi. "L’obiettivo - spiega l'assessore - è la realizzazione di un polo di eccellenza, capace di interpretare le nuove dinamiche della città, coniugando qualità, identità territoriale e innovazione.

Il bando, infatti, premia operatori in grado di valorizzare le produzioni locali, garantire elevati standard di accoglienza e trasformare lo spazio in un luogo di relazione, cultura e rappresentanza urbana. L’immobile, collocato in un contesto architettonico e urbano di grande rilevanza, dovrà essere presidio di qualità urbana e spazio di aggregazione. Il bando e tutti gli allegati sono disponibili sul portale del Comune di Benevento al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=77653

