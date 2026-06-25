Rottamazione cartelle: via libera del Consiglio comunale di Benevento Consentite forme di definizione che prevedano la riduzione-esclusione degli interessi e sanzioni

Il Consiglio comunale ha dato via libera con 26 voti favorevoli e 1 contrario, alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Con il provvedimento e l’adozione dello specifico regolamento, saranno consentite forme di definizione che prevedano la riduzione-esclusione degli interessi e delle sanzioni al fine di consentire a chi non lo ha fatto nei termini previsti di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell’Ente; possono essere oggetto della definizione agevolata tutti i tributi gestiti dall’ente locale (con la sola eccezione, pertanto, dell’addizionale Irpef) nonché le entrate di natura patrimoniale. All'unanimità ok anche al parere negativo al progetto in variante al Puc, per il progetto definitivo di soppressione del passaggio al livello al km 27+022 e km 27+520 della linea Avellino – Benevento, in Comune di Benevento (BN), mediante la realizzazione di un sottovia carrabile al km 27+089 e una viabilità di collegamento alla stazione di Porta Rufina. E' stato prescritto a Rfi di costruire un anello di congiunzione stradale tra Via Valfortore e la nuova viabilità mediante la prosecuzione della stessa verso il tracciato del sovrappasso. Ok anche al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029.