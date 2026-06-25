Esposito: "Dietro ogni sigla ci sono persone. Siate portatori di idee" FOTO Confindustria/Ance Benevento danno il benvenuto alle 51 aziende nuove iscritte

Sono numeri in costante crescita quelli fatti registrare da Confindustria/ANCE Benevento che oggi hanno organizzato, il “Welcome Day 2026” per il conferimento degli attestati alle aziende neo iscritte (51).

Questa sera l'evento di benvenuto nella splenda sede di piazza Risorgimento dove i neoiscritti sono stati accolti dal presidente Andrea Esposito e dai vicepresidenti degli industriali sanniti.

“Questo appuntamento è diventato un momento molto importante per la vita associativa – ha rimarcato Esposito -. E’ un modo per conoscere le realtà aziendali che hanno scelto di dare fiducia a Confindustria e per ricordarci che dietro ogni sigla ci sono persone”. Dal presidente Esposito poi un monito: “Frequentate l'associazione e siate portatori di idee. Investiamo molto nel network per dare sostanza e contenuto alla parola INSIEME. Non è un caso che questa giornata si associa a quella delle Convenzioni. Una serie di realtà associate promuovono servizi e prodotti a prezzi scontati per le imprese iscritte e per i loro dipendenti. Un modo per creare una comunità vera fatta anche di risparmi e di opportunità” ha concluso Esposito che ha anche rimarcato come l'ottimo risultato raggiunto con 51 nuove iscrizioni sia frutto del lavoro fatto in precedenza, chiaro il riferimento al suo predecessore, Oreste Vigorito.

“Oggi le imprese iscritte a Confindustria/ANCE Benevento producono un fatturato di oltre 2 miliardi di euro e danno lavoro a circa 13.000 persone” ha chiosato Esposito prima di consegnare gli attestati di iscrizione alle imprese.

Le aziende neo iscritte:

A.A Fontanavecchia Di Libero Rillo; A.N. Metalli S.R.L.; Azienda Agricola Biolu Di Nadia Savino; Azienda Agricola Serafino Piazza; Blades Repair S.R.L.; Buccirossi Servizi Immob. Srl; Campana Costruzioni Sas; Cardona Albini Sas Assicurazioni; Conservatorio Statale Di Musica Nicola Sala; Consulservice S.R.L.; Corbo Luigi; Cooperativa Sociale – Onlus; Cooperativa Sociale Benessere; Costruzioni Del Grosso Srl; Dg Color's Srl; Dibi Srl; Distretto Tecnologico Aerospaziale Della Campania; Ecologia Colangelo Srl; Edilarte Srl; Eliantonio S.R.L.; Evo S.R.L.; F.Lli Maselli Srl; Gebar Srl; Ia.Ma. Trasporti Srl; Incas Caffe' S.R.L.; Magnum S.R.L.; Matera Energy Solutions Di Luca Matera; Mcf S.R.L.; Mn Costruzioni S.R.L.; Mimesi Srl; Napolitano Di Napolitano Angelo & C. S.A.S.; Non Solo Zucchero S.N.C. Di Tedesco Rosamaria; Nostrale Agostino; Nuova Ottica Balestrieri S.R.L.; Oropallo Giuseppe Srl ¸Parente S.R.L.; R.& P. S.R.L.; R.A.S. S.R.L.; Samneat S.R.L.; Sannio Europa Scarl; Scuola Internazionale Del Sannio; Second Life Srl; Servizi Assicurativi Di D'ambrosio & C Snc; Siac Dimension Srl; Societa' Angelo Ferrazza & C Sas; Sofia Srl ¸Tabachicco Di D'addona Giovann; Tecla Srl; Tempi Moderni S.P.A.: The Thinking Clouds Srl; Toscano Lavori Srl; Zeta Galassia Societa' cooperativa sociale onlus.