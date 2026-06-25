Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento: il programma BCT Sal Da Vinci, Matteo Garrone, Can Yaman, Valeria Bruni Tedeschi, Raoul Bova, Elena Sofia Ricci e...

Dal 9 al 14 luglio torna a Benevento il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, che celebra quest’anno il prestigioso traguardo della sua decima edizione.

Ideato e diretto da Antonio Frascadore, il festival si prepara a regalare sei giorni di grandi emozioni, incontri esclusivi e appuntamenti imperdibili dedicati al mondo del cinema, della televisione e dell’intrattenimento.

Le piazze più suggestive della città – Piazza Roma, Piazza Federico Torre e Piazza Santa Sofia – diventeranno il palcoscenico di anteprime, proiezioni, talk ed eventi speciali che vedranno protagonisti alcuni tra i più apprezzati interpreti del cinema e i volti più amati della televisione, pronti a condividere storie, esperienze e momenti speciali con il pubblico.

Un appuntamento che da dieci anni mette in dialogo artisti, autori e pubblico, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi del panorama nazionale. Una storia fatta di passione e di numeri straordinari: oltre 600 eventi realizzati in dieci anni, più di 1.700 proiezioni di cui 1.000 in anteprima nazionale, 14 eventi teatrali in anteprima, 550.000 presenze in nove edizioni, 12 location coinvolte, 79 Paesi presenti nei concorsi ufficiali e 600 ospiti in dieci edizioni. Tutto questo in una sola città: Benevento.

Ad aprire la decima edizione, giovedì 9 luglio, nella splendida cornice del Teatro Romano, sarà Anni Luce, il nuovo grande concert show che segna l’atteso ritorno in Italia di Lola Ponce. Uno spettacolo dal vivo che unisce musica, teatro e memoria, celebrando il mondo del cinema e della televisione attraverso alcune delle colonne sonore più iconiche di sempre. Un viaggio lungo vent’anni che riporta sul palco atmosfere, immagini e suggestioni capaci di segnare intere generazioni, tra film cult, serie televisive e canzoni entrate nella storia della cultura pop. Attraverso la sua voce e la sua presenza scenica, Lola Ponce e il cast guidano lo spettatore in un percorso immersivo tra le più celebri canzoni del cinema e le sigle dei grandi successi televisivi degli anni '80 e '90, trasformandosi nel filo conduttore di un racconto che intreccia emozione, memoria e identità collettiva.

Lo spettacolo vede come protagonista Lola Ponce, con la partecipazione di Carlotta Pinto, con Animeniacs Corp (gruppo vocale) e l’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura. Gli arrangiamenti orchestrali sono di Alessandro Verrillo, quelli del gruppo vocale di Sandro Macelloni. Le coreografie sono firmate da Mirella Limotta, Salvatore Iavarone e Alessia Russo. Idea, regia e testi di Antonio Frascadore, direzione creativa di Lola Ponce. Una produzione BCT Produzione e 88Miglia Produzione.

Venerdì 10 luglio, il festival entra nel vivo e arriva nelle tre piazze, moltiplicando le emozioni in ogni angolo della città.

Piazza Roma si accende con l’incontro dedicato a Matteo Garrone, una delle voci più importanti del cinema italiano. Regista, sceneggiatore e produttore, firma alcune delle opere più significative degli ultimi decenni, ottenendo i più importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Al termine dell'incontro sarà proiettato Io Capitano, il film che nel 2023 gli è valso il Leone d'Argento per la miglior regia alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e che ha rappresentato l'Italia nella corsa all'Oscar come Miglior Film Internazionale.

In Piazza Santa Sofia, spazio alla comicità con un doppio appuntamento all'insegna della risata. Ubaldo Pantani conduce il pubblico attraverso le infinite sfumature dei personaggi che hanno reso celebre il suo talento trasformista; Federico Basso propone una brillante riflessione sulla comicità contemporanea, tra ironia, osservazione e divertimento.

In Piazza Federico Torre, in collaborazione con la Libreria Ubik Benevento, Fabio Balsamo presenta il libro Non è quello che ci aspettavamo (Cairo Editore), una storia fatta di successi, fallimenti felici e inaspettate rivincite. Salgono poi sul palco l’attrice e comica Barbara Foria e Fabio Esposito, noto volto televisivo legato al mondo dell’enogastronomia, per un incontro tra gusto e intrattenimento.

Sabato 11 luglio in Piazza Roma è in programma uno degli appuntamenti più attesi della decima edizione, quello con Can Yaman. Un’occasione speciale per conoscere da vicino uno dei volti più amati della serialità internazionale, ripercorrere i successi che lo hanno reso celebre e scoprire i nuovi progetti che lo attendono.

A Piazza Santa Sofia la serata si apre con Lucio Presta, tra i più importanti agenti dello spettacolo italiano, che presenta il suo libro L’Uragano. Sole, fulmini e saette (Edizioni Piemme), in collaborazione con la Libreria Ubik Benevento, condividendo aneddoti e riflessioni su una vita trascorsa tra luci dei riflettori e retroscena del successo. Subito dopo, Giulia Salemi porta il suo sguardo sul mondo della comunicazione, della tv e dei social, tra esperienza personale e nuove forme di comunicazione digitale dopo i grandi successi personali ottenuti in questa stagione. La serata si chiude con Nek, al centro di un incontro in cui il cantautore si racconta con la stessa autenticità e sensibilità che da sempre caratterizzano la sua musica e il suo percorso.

Anche Piazza Federico Torre regala una serata ricca di appuntamenti. Si parte con Irene Maiorino, per un ritratto di attrice che ha saputo dare voce e corpo a personaggi intensi. Paolo Conticini è protagonista di un incontro dedicato al successo di Cash or Trash, il programma cult del Nove (produzione Blu Yazmine), in cui si parlerà della sua variegata esperienza artistica e del percorso che lo ha reso uno dei volti più apprezzati della televisione italiana (in collaborazione con Warner Bros. Discovery). Poi Bianca Guaccero, in una conversazione che attraversa talento, eleganza ed esperienze maturate tra tv e cinema, in una storia professionale costruita con grazia e tenacia.

Domenica 12 luglio in Piazza Roma arrivano Pio e Amedeo, il duo comico pugliese che da oltre vent’anni è protagonista della scena televisiva e cinematografica italiana con una comicità capace di mescolare satira e leggerezza. Nel corso dell’incontro ripercorreranno la loro carriera, dagli esordi fino al successo televisivo e cinematografico, condividendo la visione che ha reso unico il loro modo di raccontare la realtà. Segue la proiezione del loro film Oi vita mia.

In Piazza Santa Sofia tra gli ospiti più attesi c’è Raoul Bova, che presenta in anteprima la serie One of Us, di cui sarà proiettato il primo episodio. Un’occasione per ripercorrere la carriera che lo ha reso uno degli attori più amati dal pubblico italiano e per scoprire il suo nuovo progetto televisivo (in collaborazione con Rai). A seguire arriva la Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, protagonista da oltre quarant’anni della satira e dell’intrattenimento televisivo italiano. Un incontro per celebrare il successo del Gialappa’s Show, con la presenza di parte del cast, tra cui Giulia Vecchio, Marcello Cesena, Simona Garbarino e Alessandro Betti. Un appuntamento all’insegna dell’ironia e del racconto di una lunga esperienza che ha segnato la storia della comicità italiana. In chiusura, la proiezione del best of di Sensualità a corte – Il film (incontro in collaborazione con Sky).

Sara Drago apre la serata in Piazza Federico Torre per approfondire il proprio lavoro davanti alla macchina da presa, soffermandosi sul rapporto con i personaggi che ha interpretato e sulle scelte che hanno segnato il suo cammino professionale. Prima dell’incontro sarà protagonista di una pièce teatrale in cui presenterà Libero Cobes. Il sogno di un uomo libero. Un jazz d’asfalto, la voce degli acquitrini, l’angolo dei sottopassi, una rapsodia urbana per cuori infranti e stomaci pesanti. Subito dopo Enzo Miccio e Carla Gozzi celebrano insieme una grande ritorno in TV, quello del programma cult di Real Time Ma Come Ti Vesti?! (prodotto da Banijay Italia, basato su un format di BBC Studios), lo show che li ha resi celebri, ricordandone i momenti più significativi e condividendo aneddoti e curiosità con il pubblico (in collaborazione con Warner Bros. Discovery)” In mattinata, appuntamento presso la Libreria Ubik Benevento, dove Aurora Ruffino incontra i lettori e presenta il suo libro Volevo salvare i colori, un romanzo che affronta temi come la crescita, la fragilità e la ricerca della propria identità attraverso una storia intensa ed emozionante.

Lunedì 13 luglio va in scena sul palco di Piazza Roma La prima volta, pièce teatrale con Valeria Bruni Tedeschi, per celebrare gli 80 anni del primo voto alle donne nel nostro Paese. Prodotta dall’Università degli Studi del Sannio e dal BCT Festival, su testi di Antonio Frascadore, la rappresentazione intreccia teatro e letteratura, in un racconto intenso e coinvolgente che promette di emozionare profondamente. Attrice e regista tra le più raffinate e originali del panorama europeo, Valeria Bruni Tedeschi porta sul palco la sua sensibilità interpretativa, capace di unire fragilità ed energia in una prova scenica dal forte impatto emotivo.

In Piazza Santa Sofia uno degli interpreti più apprezzati, impegnati e premiati del panorama italiano: Elio Germano per condividere riflessioni sul ruolo della cultura e della narrazione nel valorizzare territori spesso lontani dai grandi centri, ma ricchi di storie, identità e patrimonio umano. Con lui il regista Francesco Cordio. L’appuntamento è preceduto dalla proiezione del documentario Ritorno al tratturo. Spazio poi alla celebrazione dei trent’anni di Un posto al sole. Sul palco alcuni dei volti più amati della soap più longeva della televisione italiana, per rivivere insieme tre decenni di storie, personaggi ed emozioni che hanno accompagnato generazioni di spettatori (in collaborazione con Rai).

In Piazza Federico Torre l’incontro con Damiano Gavino dedicato alla serie di successo Un Professore. Il giovane attore racconta al pubblico il percorso che lo ha portato a diventare uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione. Subito dopo, Peppe Iodice porta tutta la sua energia comica in una serata all’insegna della risata e dell’osservazione della vita quotidiana vista attraverso il suo stile ironico e diretto. La serata si chiude con la proiezione del film Mi batte il corazon (in collaborazione con Run Film). Alla giornalista e conduttrice Tiziana Panella viene conferito il Premio Donatella Raffai per la TV, istituito per

ricordare la figura della celebre conduttrice, autrice e regista televisiva (1943-2022), entrata nel cuore del pubblico italiano per aver legato il proprio nome alla nascita e al successo di Chi l'ha visto?. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nel panorama televisivo italiano, contribuendo con professionalità, autorevolezza e sensibilità alla realizzazione di programmi di qualità, capaci di coniugare informazione, approfondimento e attenzione al pubblico.

Martedì 14 luglio, la serata conclusiva.

In Piazza Roma arriva una delle interpreti più grandi e amate del cinema e della televisione italiana, Elena Sofia Ricci, per un incontro che attraversa la sua carriera e i nuovi sviluppi della serie I casi di Teresa Battaglia. Un’occasione per rivivere un percorso artistico di grande intensità e per approfondire uno dei suoi ruoli più recenti e significativi. Al termine sarà proiettato in anteprima il primo episodio della nuova stagione della serie (in collaborazione con Rai).

A Piazza Santa Sofia Mandrake condivide la propria esperienza “dal web al grande pubblico”, offrendo una testimonianza su come i linguaggi digitali stiano trasformando le orme di intrattenimento e aprendo nuove possibilità di dialogo tra creator e spettatori.

Tocca poi al cast di Blue: Rocco Siffredi, Alexia Cozzi e Shaen Barletta insieme alla regista Eleonora Puglia, accompagnati dal produttore Roberto Cipullo di Camaleo, presentano il film, che sarà poi proiettato in anteprima presso la Sala Proiezioni Vico Santo Stefano, in collaborazione con PiperFilm che lo distribuirà nei cinema dal 23 luglio.

Piazza Federico Torre chiude il festival con Marco D’Amore, che torna sul successo di Gomorra – Le origini. Attore e regista tra i volti più rappresentativi del cinema e della serialità italiana, D’Amore approfondisce il lavoro dietro le quinte e l’impatto culturale di una storia che ha segnato profondamente l’audiovisivo degli ultimi anni (in collaborazione con Sky). A seguire, spazio a Leutum, che riflette sui nuovi linguaggi delle generazioni digitali e presenta il libro Benvenuti a Black Mansion (Mondadori), in un dialogo tra creatività, rete e nuove forme di narrazione. La serata si conclude con la premiazione delle opere in concorso, alla presenza di Giovanna Sannino.

Le opere in concorso

Parallelamente agli eventi serali, il BCT propone ogni pomeriggio, presso la Sala Proiezioni BCT di Vico Santo Stefano, una ricca rassegna di proiezioni competitive. Il programma del concorso abbraccia cortometraggi, lungometraggi indipendenti e documentari, con sessioni che si svolgono dal 9 al 13 luglio. Presidenti di giuria della sezione documentari per l’assegnazione del Premio Valentina Pedicini, sono i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, registi di fama internazionale mentre il Presidente di Giuria dei concorsi è ancora una volta il produttore cinematografico, premio Oscar, Nicola Giuliano.

BCT Music

Il festival si prolunga oltre la sua settimana principale con due speciali concerti a Piazza Cardinal Pacca. Il 15 luglio, alle 21:30, sale sul palco Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo e dalla pubblicazione del nuovo album Per sempre sì, un progetto che celebra l’amore, la famiglia e la forza dei sentimenti. Con i suoi grandi successi e i nuovi brani, l’artista porterà a Benevento tutta l’energia e l’emozione di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Il 16 luglio, alla stessa ora, è il turno di Alfa, tra le voci più fresche e amate della nuova generazione musicale italiana. Entrambi gli eventi sono sostenuti dalla Regione Campania, con la compartecipazione della Provincia di Benevento e la collaborazione del Comune di Benevento.