A Benevento da lunedì 29 giugno al via il lavaggio delle strade: ecco dove Il servizio effettuato dall'Asia

ASIA Benevento informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 29 giugno, prenderà il via il programma estivo di lavaggio delle strade cittadine, predisposto per migliorare il decoro urbano, contrastare la formazione di cattivi odori e contribuire alla riduzione delle polveri presenti sulle superfici stradali.

Il servizio interesserà progressivamente le principali arterie cittadine, le aree residenziali, il centro storico e le zone a maggiore frequentazione pubblica, secondo un calendario programmato che consentirà di garantire una copertura omogenea dell’intero territorio comunale nel corso dei mesi estivi.

Le attività saranno svolte attraverso l’impiego di mezzi specializzati e personale dedicato, in coordinamento con i servizi ordinari di spazzamento e igiene urbana, con l’obiettivo di assicurare una città più pulita e decorosa durante il periodo caratterizzato dalle temperature più elevate.

Il programma di lavaggio stradale rientra nelle attività che l’Azienda mette in campo per garantire elevati standard di igiene urbana e una migliore qualità degli spazi pubblici a beneficio dell’intera comunità.

I cittadini potranno consultare il calendario completo degli interventi e i relativi percorsi sul sito internet di ASIA Benevento e tramite l’app “La Mia Asia”, dove saranno disponibili tutte le informazioni aggiornate sulle strade interessate dal servizio.

Di seguito il link per la mappa delle strade servite dal servizio: CLICCA QUI

Accanto al programma di lavaggio stradale, ASIA Benevento darà attuazione anche al piano di lavaggio delle aree mercatali cittadine. Durante i mesi estivi di luglio, agosto e settembre, gli interventi saranno effettuati con frequenza bisettimanale, pari a due lavaggi mensili, al fine di garantire adeguati standard igienico-sanitari nelle aree interessate dalle attività mercatali e contrastare gli effetti delle elevate temperature. A partire dal mese di ottobre il servizio sarà successivamente svolto con cadenza mensile nel restante periodo dell’anno.