Premio Drinkorto 2026: Il cortometraggio L’ospite di De Grandis è il vincitore Per il Benevento Social Film Festival Artelesia

Il Benevento Social Film Festival Artelesia, Concorso internazionale del cinema sociale organizzato dall’Associazione Culturale Libero Teatro Aps, in collaborazione con l’Associazione Archeoclub di Benevento, ha riproposto con grande successo l’evento Drinkorto. Le tre serate hanno riscosso particolare interesse da parte dei numerosi partecipanti che si sono ritrovati con entusiasmo presso la suggestiva Casa Pisani. Le proiezioni, gratuite e aperte a tutti, hanno accolto il pubblico in qualità di Giuria popolare: persone appassionate di cinema o semplicemente desiderose di trascorrere una serata diversa condividendo un’iniziativa originale e culturalmente stimolante. Le proiezioni sono state precedute da una full immersion sulle tecniche del cinema in breve finalizzata a rendere la valutazione dei cortometraggi più analitica e oggettiva. La rassegna che si tenuta nelle serate del 15, 17 e 19 giugno, ha visto la proiezione di alcuni tra i migliori cortometraggi pervenuti alla XVIII Edizione del concorso e nello specifico durante le serate sono stati proiettati i seguenti cortometraggi :

La fedeltà di Alessandro SANTI

Fino al prossimo respiro di Andrea di Salvatore

Un filo lunghissimo, quasi infinito di Beatrice Campagna

In paradiso per scambio di Pasquale Riccio

L’interrogatorio di Elena Coletta

L’ospite di Alberto De Grandis

Ace di Marco Renda

La dimenticanza di Nico Bocchini

Frantumati di Marcello Vitiello

Via delle rose 36 di Kristian Xipolias

Pedoni di Selene Cavallin

Follower di Alessandro Montone

Dal conteggio delle schede di valutazione di tutte le serate è risultato Miglior cortometraggio Sezione Drinkorto “L’ospite” di Alberto De Grandis, regista giovanissimo e talentuoso. Il corto, che ha come protagonista l’attore celebre Francesco Pannofino, ha colpito ed emozionato gli spettatori perché è riuscito con semplicità a raccontare la guerra non attraverso le battaglie ma tramite la memoria: un dipinto ritrovato in trincea, i volti dei compagni perduti, il peso della colpa e del perdono, il paesaggio dell’Altopiano, tra gallerie, fortini e malghe, diventa parte integrante della narrazione, quasi un terzo protagonista accanto ai due attori principali. Il cortometraggio sarà premiato da una rappresentanza che ha fatto parte della Giuria popolare Drinkorto nella serata di gala dell’edizione 2026 del Benevento Social Film Festival Artelesia, che si terrà il 10 ottobre presso il Teatro comunale Vittorio Emmanuele di Benevento.