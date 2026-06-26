60 ore di caldo torrido: l'avviso del sindaco Mastella Da domani con temperature superiori di 6 gradi alla media stagionale

In ragione dell'avviso della Protezione civile regionale circa il rischio di ondate di calore di particolare intensità a partire dalle ore 08,00 di domani sabato 27 giugno e per le successive 60 ore quando sono previste temperature anche di 6 gradi superiori alla media stagionale e tassi di umidità tra il 60 e l'80 per cento nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, il sindaco di Benevento ha emesso un nuovo avviso di criticità invitando la popolazione ad attenersi all'osservanza delle seguenti regole comportamentali: - non uscire nelle ore più calde; - evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; - facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; - ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); - tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti; - prestare attenzione anche agli animali domestici.