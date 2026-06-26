Insediamento Monsignor Autuoro: domenica limitazioni al traffico e alla sosta Sarà possibile seguire la cerimonia religiosa attraverso maxi schermo all'Arco del Sacramento

A partire dal primo pomeriggio di Domenica 28 Giugno, in occasione dell'insediamento di Sua Ecc. Rev. Mons. Michele Autuoro come nuovo Arcivescovo di Benevento, vigeranno una serie di limitazioni alla sosta e al traffico che dureranno fino all'avvenuta conclusione - stimata tra le 21,00 e le 21,30 - dei diversi eventi in agenda.

Nello specifico, a partire dalle ore 14:30 fino a cessate esigenze, la sosta sarà vietata, anche per i residenti titolari dell'autorizzazione Ztl Annunziata, nelle seguenti strade: Piazza Guerrazzi e Via Tenente Pellegrini, Via Porta Rufina (esclusivamente i primi stalli ambo i lati a ridosso dell'incrocio con Via dei Mulini - Via Rummo - Via Barricelli), Via Bosco Lucarelli (nel solo tratto prospiciente il perimetro dell'area cantiere dei lavori presso gli immobili ex Orsoline e Malies), Via Rummo, Piazza Orsini, Via Nuova Calore, Corso Garibaldi (nel tratto da incrocio con Via Nuova Calore fino ad altezza Duomo), Via Carlo Torre (nel tratto da incrocio con Corso Garibaldi fino all'Arco del Sacramento), e Corso Dante, quest'ultima individuata per tutta la sua interezza ed ambo i lati come area per lo stazionamento dei bus al servizio di presbiteri e fedeli autorizzati dalla Curia, al pari degli stalli siti nell'ulteriore tratto a ridosso dell'Infopoint di Piazza Cardinal Pacca e in parte coincidenti con lo spazio adibito alla fermata e allo stazionamento dei bus turistici. Dalle ore 15:00, invece, scatterà la chiusura al traffico veicolare di Via Tenente Pellegrini, Via Mario La Vipera, Piazza Guerrazzi, Piazza Roma e Corso Garibaldi con presidio di tutti gli incroci con le traverse e vie limitrofe, Via Rummo - Piazza Orsini e Via Episcopio, Corso Dante (eccetto bus fedeli e presbiteri autorizzati dalla Curia per lo stazionamento nei pressi dell'Infopoint di Piazza Cardinal Pacca) e Via Agilulfo, Via Nuova Calore, Corso Vittorio Emanuele (con accesso consentito solo per le auto fino ad incrocio con Via Pasquali), in concomitanza con gli eventi previsti in successione a partire dalle ore 16:00 tra Teatro de la Salle, Chiostro San Domenico, Basilica di San Bartolomeo e Piazza Roma prima dell'ingresso in Cattedrale in occasione della solenne Celebrazione Eucaristica in programma alle ore 18:30.

La chiusura al traffico riguarderà anche gli autobus del trasporto urbano, delle linee extraurbane e per i bus turistici, tenuti pertanto a riprogrammare le proprie corse secondo itinerari alternativi. Per chi intende seguire la cerimonia religiosa delle 18,30, in caso di esaurimento dei posti all'interno della Cattedrale, si ricorda che è stato previsto anche un maxi-schermo presso l'Arco del Sacramento, mentre per chi arriverà autonomamente in auto si consigliano le seguenti aree sosta: Viale San Lorenzo, Megaparcheggio Via del Pomerio, Piazzale Catullo e Piazza Risorgimento (Area Mercato). Si ricorda infine che data l'importanza della manifestazione, ulteriori altre limitazioni potranno essere previste al momento da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine che sovrintenderanno alla tenuta e alla tutela dell'ordine pubblico.