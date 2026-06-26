Contrasto alla vulnerabilità abitativa ed economica: nascono Stazioni di posta Martedì l'inaugurazione

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rendono noto che si svolgerà martedì 30 giugno l'inaugurazione delle Stazioni di posta, opera realizzata con i fondi Pnrr (Misura Inclusione e coesione). Alle 9,30 l'appuntamento è a via Fratelli Rosselli, un'ora dopo, alle 10,30, verrà inaugurato l'intervento realizzato a via San Pasquale. “Nascono – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore alle Politiche sociali Coppola – le cosiddette Stazioni di posta: un modello di contrasto alla marginalità in linea con i più moderni standard comunitari in materia di assistenza. Oltre all’accoglienza notturna temporanea, saranno offerti ulteriori e importanti servizi, come l’assistenza sanitaria, la ristorazione, l’orientamento al lavoro, la distribuzione di beni alimentari, la mediazione linguistico-culturale, la distribuzione dei beni in riuso. Così le Stazioni di Posta diventeranno poli a tutto tondo per il contrasto multilivello alla marginalità abitativa e alla vulnerabilità sociale ed economica. Per le Stazioni di posta fruiremo dell’immobile già sede del Can (Centro accoglienza notturna) a via San Pasquale e di un immobile in via Fratelli Rosselli, già sede del Consultorio familiare Asl".