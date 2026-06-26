Tpl Benevento: l'opposizione "emergono nuovi episodi preoccupanti" I consiglieri Avs, Pd e Città Aperta: "Servono risposte nette"

"Appare francamente surreale quanto accaduto ieri in Consiglio comunale sul tema del Trasporto Pubblico Locale.

Mentre l’assessore Ambrosone si spendeva in una vera e propria glorificazione dell’operato dell’Amministrazione, arrivando a minimizzare o negare le criticità segnalate da mesi da lavoratori, sindacati, utenti e opposizione, la realtà ha continuato a raccontare una storia ben diversa".

Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Francesco Farese, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Marialetizia Varricchio.

"Nel giorno in cui vengono liquidate come infondate le preoccupazioni espresse dall’opposizione e dai dipendenti del servizio, presso il deposito Trotta Bus, un pezzo metallico si è staccato da un autobus durante un intervento di manutenzione colpendo un lavoratore, successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Un episodio che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più gravi, ma che riporta inevitabilmente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza delle condizioni operative in cui si svolge il servizio.

Eppure l’opposizione, con la propria mozione, non ha fatto altro che porre questioni concrete e circostanziate: le condizioni del parco mezzi, le problematiche relative al fondo pensionistico Priamo, le criticità legate al passaggio ad Air Campania e le garanzie occupazionali per il personale coinvolto.

Senza sottacere le responsabilità della Regione, che dopo nove anni ancora non chiude la gara per l’affidamento del servizio, appare preoccupante la contraddittorietà che caratterizza la comunicazione dell’Amministrazione sul futuro dei lavoratori. Nel corso del dibattito consiliare, siamo passati, nel giro di qualche minuto, dalla rassicurazione secondo cui tutti i lavoratori sarebbero rimasti in servizio con la medesima qualifica e le stesse mansioni, alle dichiarazioni che toccherà ai sindacati sbrogliare la matassa relativa a un certo numero di dipendenti da “riqualificare” e perciò di incerta collocazione.

I lavoratori hanno diritto a sapere con certezza quale sarà il loro futuro, se manterranno le qualifiche professionali maturate negli anni, le mansioni svolte e tutti i diritti acquisiti, un contratto a tempo pieno e indeterminato.

Servono risposte nette e trasparenti, e non rassicurazioni di circostanza, e per questo continueremo a chiedere chiarezza su tutti gli aspetti ancora irrisolti della vicenda".