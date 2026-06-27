Benevento accoglie il suo nuovo Arcivescovo: Autuoro "un cammino comunitario" Domani intesa giornata, la celebrazione sarà trasmessa anche su maxi schermo all'Arco del Sacramento

Sarà una giornata di fede, incontro e partecipazione quella di domani, quando la Chiesa di Benevento accoglierà ufficialmente il suo nuovo arcivescovo, monsignor Michele Autuoro. Nominato da Papa Leone XIV lo scorso 13 maggio, succede a monsignor Felice Accrocca e si prepara a iniziare il suo ministero pastorale con un invito chiaro alla comunità: mettere al centro non la figura del vescovo, ma Cristo.

"Non dobbiamo tanto celebrare la mia persona, ma Gesù, il Risorto, che vive e cammina in mezzo a noi. Lui è il Buon Pastore".

Un messaggio che racchiude il senso del suo episcopato. Per il nuovo arcivescovo l'ingresso in diocesi rappresenta soprattutto l'inizio di un cammino condiviso, vissuto nella comunione della Chiesa e nella docilità allo Spirito Santo.

"Sarà l'inizio di una sequela insieme, un cammino comunitario, un cammino di Chiesa e di popolo".

Autuoro ha sottolineato anche il valore dell'ascolto, assicurando di voler essere non solo obbediente allo Spirito, ma anche al Popolo di Dio, attraverso il quale, ha ricordato, si manifesta la volontà del Signore.

Classe 1966, originario di Procida, nell'arcidiocesi di Napoli, mons. Michele Autuoro è sacerdote dal 1991. Nel corso del suo ministero ha ricoperto numerosi incarichi pastorali, formativi e missionari: è stato educatore del Seminario maggiore di Napoli, parroco, direttore dell'Ufficio missionario diocesano, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie e presidente della Commissione episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. Dal 2021 è stato vescovo ausiliare di Napoli.

La giornata di domani inizierà alle 9.15 con l'incontro con i giornalisti al convento della Madonna delle Grazie. Nel pomeriggio il primo appuntamento pubblico sarà con i sindaci e le autorità civili e militari al teatro De La Salle, seguito dall'incontro con adolescenti, giovani e universitari nel chiostro di San Domenico.

Alle 17 il nuovo arcivescovo si fermerà in preghiera sulla tomba dell'apostolo Bartolomeo, prima dell'accoglienza ufficiale in piazza Roma da parte dei fedeli dell'intera arcidiocesi. Da lì partirà il corteo verso la Cattedrale, dove alle 18.30 presiederà la solenne celebrazione eucaristica di inizio del ministero pastorale, alla presenza del Nunzio Apostolico in Italia, dei vescovi e del clero.

Per i fedeli che non riusciranno a entrare in Cattedrale sarà allestito un maxischermo all'Arco del Sacramento, dal quale sarà possibile seguire in diretta l'intera cerimonia.

Una giornata che segna l'inizio di una nuova pagina per la Chiesa beneventana, nel segno dell'ascolto, della missione e del cammino condiviso.