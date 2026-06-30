stasera sal da vinci a benevento per la laurea honoris causa del conservatorio

Grande appuntamento questa sera a Benevento con un evento destinato a celebrare la Canzone Napoletana e uno dei suoi interpreti più amati. Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" conferirà la Laurea Accademica Honoris Causa a Sal Da Vinci, protagonista di una cerimonia in programma presso l'Housing Universitario "Il Molino".
Il riconoscimento rappresenta un omaggio alla straordinaria carriera artistica di Sal Da Vinci e al suo costante impegno nella valorizzazione della tradizione musicale partenopea. La serata vedrà la partecipazione di autorità, rappresentanti del mondo della cultura, docenti, studenti e appassionati di musica.
L'iniziativa assume un significato particolare anche per il ruolo svolto dal Conservatorio "Nicola Sala", che dal 2018 ospita l'unico percorso accademico al mondo dedicato alla Canzone Classica Napoletana, confermandosi punto di riferimento per lo studio, la ricerca e la tutela di questo prezioso patrimonio culturale.
Al termine della cerimonia, l'Orchestra della Canzone Napoletana del Conservatorio offrirà al pubblico un concerto dedicato ai grandi classici del repertorio partenopeo, trasformando l'appuntamento in una serata di musica, cultura e tradizione.
Un evento che si preannuncia tra i più significativi dell'anno accademico e che conferma l'impegno del Conservatorio "Nicola Sala" nella promozione della Canzone Napoletana quale patrimonio artistico e culturale di valore universale.