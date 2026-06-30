"Abusi e maltrattamenti ai danni della moglie", condannato a 4 anni e 6 mesi Benevento. La sentenza per un 49enne della provincia di Avellino

Quattro anni e 6 mesi contro i 6 anni chiesti dal pm Maria Colucci. E' la condanna del Tribunale (presidente Rotili, a latere Monaco e Conte) per un 49enne della provincia di Avellino - la mancata indicazione dei dati serve a tutelare l'identità delle parti offese ndr - chiamato in causa da una indagine su presunti abusi sessuali ai danni della moglie e maltrattamenti (anche dei figli). Per l'uomo, difeso dagli avvocati Camilli Cancelario e Stefania Pavone, una serie di pena accessorie, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed il pagamento di una provvisionale di 2mila euro in favore della parte civile.

I fatti vanno fino al settembre 2020, quando la donna aveva presentato una querela, dando il là ad un'attività investigativa che si era conclusa con la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Una scelta alla quale si erano opposte le parti offese, rendendo inevitabile la fissazione di una camera di consiglio al termine della quale erano stati decisi altri sei mesi di attività investigati, così come chiesto anche dal Pm per la mancanza, agli atti, di un dvd, danneggiato, contenente la deposizione di un figlio minore della coppia e l'interrogatorio dell'allora indagato. A seguire, il rinvio a giudizio e il processo che si è concluso oggi con la condanna dell'imputato.