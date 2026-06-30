Accusato di aver evaso le imposte, assolto un imprenditore guardiese Benevento. La sentenza: il fatto non sussiste

Era accusato di evasione fiscale, ma il giudice Gelsomina Palmieri lo ha assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza che riguarda Giuseppe Iuliani (avvocati Maro Tomasiello e Raffaele Benevento), un imprenditore di Guardi Sanframondi che era finito a giudizio in una indagine della guardia di finanza.

I fatti andavano dal 2018 al 2022: secondo gli inquirenti, nella qualità di legale rappresentante della 'Bogutti srl', Iuliani, con l'obiettivo di evadere l'Iva, non avrebbe presentato la dichiarazione relativa al 2018. Un'annualità la cui relativa documentazione sarebbe stata distrutta e non conservata, per non consentire la ricostruzione del patrimoni e del volume degli affari.

Imputazioni sfociate nel rinvio a giudizio e nella celebrazione di un processo al termine del quale Iuliani è stato assolto, così come avevano chiesto i suoi difensotri.