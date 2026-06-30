Lancia bilancini e bustine con la droga e la scritta Amsterdam: 19enne arrestato Benevento. Fermato dai carabinieri, il giovane è ai domiciliari

Ha cercato di liberarsi di bilancino e droga gettandoli da una finestra, ma non ha evitato l'arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stata prospettata nei confronti di Gabriel M., 19 anni di Benevento, fermato dai carabinieri della Compagnia-

Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione nella quale vive il giovane, rinvenendo un po' di droga all'interno di un borsello. E' a questo punto che il 19enne ha lanciato nel vuoto due bilancini di precisione e alcune bustine, con la scritta Amsterdam, nella quale erano custoditi, complessivamente, una ventina di grammi di hashish e marijuana.

Condotto in caserma, l'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, ed è ora in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale, se non resterà in sielznio, potrà offrire la sua versione sui fatti ch gli sono stati conestati.