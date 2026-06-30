"Estate Insieme", al via il progetto del Rotaract Club di Benevento Prima tappa presso l'Accademia Sannita Sport Equestri di San Nicola Manfredi

Ha preso il via con una giornata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della scoperta il progetto “Estate Insieme”, promosso dal Rotaract Club di Benevento in collaborazione con l’Associazione Progetto Vita di Benevento. La prima tappa si è svolta presso l’A.S.S.E. – Accademia Sannita Sport Equestri ASD di San Nicola Manfredi, dove i ragazzi sono stati accolti con grande disponibilità, attenzione e sensibilità dallo staff della struttura, che ha saputo creare un ambiente sereno, sicuro e accessibile a tutti.Nel corso del pomeriggio i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dei cavalli, visitare le scuderie, trascorrere del tempo all’aria aperta e vivere un’esperienza nuova in un clima familiare e inclusivo. Un’iniziativa che ha regalato sorrisi, curiosità ed emozioni autentiche, tanto che, al termine della giornata, molti dei ragazzi hanno espresso il desiderio di tornare presto all’Accademia.“Estate Insieme” nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi con disabilità occasioni di socializzazione e partecipazione durante il periodo estivo, quando la conclusione dell’anno scolastico comporta spesso una significativa riduzione delle attività e dei momenti di aggregazione. Il progetto punta a valorizzare il territorio attraverso esperienze condivise che favoriscano il benessere, l’autonomia e la costruzione di relazioni. “Questo progetto nasce da un’idea semplice ma profonda: nessuno dovrebbe vivere l’estate sentendosi escluso o privo di occasioni per stare insieme agli altri-dichiara Donatella Ciarmoli, delegata del progetto per il Rotaract Club di Benevento - Vedere la gioia negli occhi dei ragazzi, il loro entusiasmo nell’avvicinarsi ai cavalli e, soprattutto, sentirli dire che non vedevano l’ora di ritornare è stata la conferma più bella del valore di questa iniziativa. Significa che siamo riusciti a creare un’esperienza capace di farli sentire accolti, protagonisti e parte di una comunità. Ringraziamo l’Accademia Sannita Sport Equestri per l’ospitalità e la sensibilità dimostrate, così come l’Associazione Progetto Vita per la preziosa collaborazione. Continueremo a lavorare - conclude Ciarmoli - per costruire una rete sempre più ampia di realtà del territorio che credano nell’inclusione e offrano nuove opportunità ai ragazzi e alle loro famiglie”. Il Rotaract Club di Benevento e l’Associazione Progetto Vita sono già al lavoro per organizzare la prossima tappa di “Estate Insieme”, coinvolgendo nuove associazioni, enti e realtà locali con l’obiettivo di rafforzare una rete territoriale capace di promuovere inclusione, socialità e partecipazione. Perché, a volte, basta un pomeriggio, un luogo accogliente e persone disponibili per trasformare una semplice uscita in un’esperienza destinata a lasciare un segno”.