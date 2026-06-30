La tormenta, la minaccia, ridammi i regali che ti ho fatto: condannato Benevento. Rito abbreviato, 3 anni e 6 mesi ad un 52enne della Valle telesina

Tre anni e 6 mesi contro i 3 anni e 2 mesi proposti dal pm Carmine Pignatiello. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Salvatore Perrotta per un 52enne della Valle telesina accusato di stalking, rapina, lesioni e tentata violenza sessuali, tutti aggravati, nei confronti di una donna alla quale era legato da una relazione affettiva.

Per l'uomo, difeso dall'avvocato Maurizio Carpino, anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, assistita dall'avvocato Ettore Marcarelli. Sottoposto da novembre al divieto di avvicinamento e di dimora a Pugiianello, ora revocati, l'imputato è finito al centro di una indagine avviata dagli agenti del Commissariato di Telese Terme dopo la denuncia presentata dalla malcapitata, che aveva raccontato le condotte mantenute dal 52enne, i messaggi e le telefonate di natura minacciosa, le liti scatenate dalla gelosia e dalla richiesta di atti sessuali, le pesanti offese ricevute. In una occasione, dopo averla raggiunta sul luogo di lavoro, che lei stava lasciando in bici, le avrebbe afferrato un braccio per carcera di baciarla; in un'altra le avrebbe intimato di restituirgli orecchini ed anello che le aveva regalato, poi, mentre la ccompagna provava ad allontanarsi, l'avrebbe scaraventata a terra, sottraendole i preziosi che indossava e che rivoleva.

Infine, nonostante la donna non fosse in buone condizioni,avrebbe provato a compiere atti sessuali, dicendole he, in caso di rifiuto, l'avrebbe lasciata morta a terra.