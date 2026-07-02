Festa della Marchigiana: da storica manifestazione a modello di valorizzazione A San Giorgio la Molara

La Festa della Marchigiana rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati alle eccellenze agroalimentari e zootecniche del Fortore. Un risultato raggiunto attraverso un percorso di valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale che, con interventi mirati e una visione di lungo periodo, ha trasformato una storica manifestazione locale in un vero e proprio attrattore turistico e in uno strumento di promozione del territorio.

Partendo dalla tutela e dalla valorizzazione della razza bovina Marchigiana e della carne Marchigiana IGP allevata nel Fortore, il progetto ha progressivamente ampliato la portata della manifestazione, integrando promozione istituzionale, sviluppo economico, marketing territoriale, cultura e tradizioni in un’unica strategia.

In quest’ottica è stato costruito un vero e proprio brand della manifestazione, dotato di logo, immagine coordinata, sito web dedicato e una comunicazione digitale strutturata sui canali social, capace di rafforzarne l’identità e la riconoscibilità. Parallelamente è stato favorito il coinvolgimento delle nuove generazioni, degli allevatori e dell’intera comunità locale, trasformando la storica Mostra Bovina nel fulcro di un evento di rilievo regionale.

Fondamentale è stato il contributo condiviso di Amministrazione comunale, allevatori, associazioni, volontari, operatori economici, forze dell’ordine, personale tecnico e cittadini, che hanno reso possibile una crescita costante della manifestazione e della sua capacità organizzativa.

I risultati testimoniano l’efficacia del percorso intrapreso. L’edizione dello scorso anno ha fatto registrare il record assoluto di partecipazione, con decine di migliaia di visitatori provenienti dalla Campania e da numerose regioni italiane, confermando un successo costruito nel tempo e il ruolo della Festa della Marchigiana come uno dei principali eventi di valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’identità del Fortore.