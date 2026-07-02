Ferrovia Benevento Napoli. "Lavori finiti. presto un giro di ricognizione" Il sindaco di Montesarchio: ottimismo ai successivi step tecnologici e di sicurezza

"All’indomani della cruciale scadenza del 30 giugno, ho voluto interloquire direttamente con l'amministratore unico EAV, il dottor Umberto De Gregorio, per avere un quadro aggiornato e preciso sullo stato dell'arte dei lavori della linea ferroviaria Cancello – Benevento, un’infrastruttura di vitale importanza per la nostra comunità che sto seguendo personalmente con la massima attenzione". Così il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico interviene sulla prossima riapertura della ferrovia Benevento - Napoli via Valle Caudina. Opera attesa da anni dopo le opere di messa in sicurezza totale.

"Il dottor De Gregorio mi ha prospettato novità estremamente positive - annuncia l'avvocato Sandomenico -: la pratica relativa ai fondi PNRR è stata ufficialmente e positivamente chiusa. Questo significa che gli impegni sono stati rispettati, il target europeo è stato raggiunto e i complessi lavori di risanamento e rinnovo dell'armamento sulla tratta – finanziati per ben 109 milioni di euro – sono terminati.

Si tratta di un passo avanti decisivo. Per verificare sul campo la bontà degli interventi e lo stato dell'infrastruttura, De Gregorio mi ha anticipato che è già in programma l'organizzazione di un giro di ricognizione in treno, al quale parteciperò insieme ai sindaci di tutti i Comuni coinvolti lungo la linea.

La chiusura della fase strutturale legata al PNRR ci permette ora di guardare con ottimismo ai successivi step tecnologici e di sicurezza curati dal raggruppamento Hitachi Rail, anch'essi in avanzata fase di completamento. Il cronoprogramma condiviso prevede entro settembre l'ultimazione dei lavori residui e dei test sul nuovo sistema di segnalamento SCMT e sul moderno impianto ACC-M, propedeutici all'inoltro dell'istanza di autorizzazione (AMIS) ad ANSFISA. L'obiettivo finale resta l'ottenimento del via libera definitivo entro dicembre, per arrivare alla tanto attesa riapertura ufficiale della linea al servizio viaggiatori entro il mese di gennaio 2027.

Esprimo la mia soddisfazione per questo traguardo e ringrazio il dottor De Gregorio - ha concluso il sindaco di Montesarchio - per il costante e trasparente confronto. Da parte nostra non abbasseremo la guardia: continueremo a monitorare con rigore ogni passaggio tecnico e l'interfacciamento con la rete nazionale RFI a Cancello, affinché la tabella di marcia venga rispettata e si possa finalmente restituire ai cittadini di Montesarchio e dell'intera Valle Caudina un collegamento ferroviario moderno, efficiente e sicuro secondo i più alti standard europei".

