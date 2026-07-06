Trasporti: "ad agosto subentro Air con assunzione di tutti i lavoratori" L'annuncio del sindaco Mastella dopo la riunione di oggi a Napoli

Il sindaco Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato questo pomeriggio a Napoli il vicepresidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo e i vertici dell'azienda Air. "La riunione - spiegano il Sindaco e l'Assessore - è stata positiva. Dal primo agosto, il trasporto pubblico cittadino sarà gestito da Air, vincitrice della gara regionale. Stop a qualsiasi tipo di proroga all'attuale azienda, il Comune non ne effettuerà più. Il passaggio dal primo agosto sarà completato. Tutti i lavoratori saranno assunti, come previsto dalle clausole sociali di salvaguardia e nel passaggio di cantiere manterranno intatte le prerogative contrattuali. Il Comune eseguirà con delibera di Giunta l'affidamento del servizio Tpl ad Air con procedura d'emergenza". "Ho insistito e ho ottenuto che la Regione si facesse carico anche dei lavoratori del settore parcheggi, non protetti dalla clausola di salvaguardia. E' giusto che non restino nel limbo della mobilità e c'è stata una garanzia in questo senso. Nella giornata odierna ho anche ingiunto al Comandante della Polizia Municipale la rimozione dalle strade dei parcometri di Trotta, dopo alcune legittime lamentele dei cittadini che sono pervenute".