L'Arezzo ha presentato Nunziante: "Voglio giocare" "Per questo ho scelto Arezzo. A Udine, dopo aver fatto il titolare a Benevento, non ho avuto spazio"

L'Arezzo ha presentato la coppia di nuovi portieri di cui si è dotata: Alessandro Nunziante e Andrea Seculin. Under l'ex giallorosso, esperto e over Seculin.

Conferenza stampa di presentazione e foto di rito con un altro ex giallorosso, il diesse Nello Cutolo. Ecco cosa ha detto Nunziante, così come ha riportato “Amarando Magazine”: “Per me è fondamentale giocare, per questo ho scelto Arezzo. Dopo un campionato da titolare a Benevento, sono andato a Udine ma non ho avuto spazio. E’ stato comunque un anno formativo per me, ho potuto lavorare a fondo su alcuni miei difetti e questo mi servirà moltissimo per il futuro. Ho parlato a lungo con il direttore Cutolo prima di scegliere questa piazza e abbiamo trovato subito la sintonia giusta: è una decisione che mi rende felice. Qua ritrovo anche Viviani, siamo stati compagni di squadra a Benevento, mi ha parlato molto bene della piazza e penso che Arezzo sia il posto giusto per consolidarmi con le nazionali giovanili. Il mio modello? E’ sempre stato Donnarumma, mi ispiro a lui”.

Nella foto di "Amaranto Magazine" la presentazione di Nunziante e Seculin