Benevento, controlli a tappeto su dehors e occupazioni di suolo pubblico Verifiche della Polizia Municipale e SO.G.E.T.

Prenderà il via nei prossimi giorni una vasta campagna di controlli sulle occupazioni di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e altre attività di somministrazione presenti nel territorio comunale di Benevento. L'iniziativa sarà condotta dalla Polizia Municipale in collaborazione con SO.G.E.T. e riguarderà sia gli aspetti amministrativi sia quelli tributari.

Le verifiche saranno finalizzate ad accertare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate e il rispetto delle superfici effettivamente concesse. Particolare attenzione sarà riservata alla presenza di dehors, tavolini, sedie, ombrelloni e altre strutture eventualmente installate oltre quanto previsto dai titoli autorizzativi.

Contestualmente sarà verificato anche il corretto pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, nell'ottica di contrastare eventuali fenomeni di evasione e garantire il rispetto degli obblighi tributari.

Dal Comando della Polizia Municipale precisano che l'iniziativa non ha una finalità esclusivamente sanzionatoria, ma punta soprattutto a promuovere il rispetto delle regole e ad assicurare condizioni di equità tra tutti gli operatori economici. L'obiettivo è tutelare le attività che operano nel pieno rispetto della normativa, evitando situazioni di concorrenza sleale a danno degli esercenti in regola.

Per questo motivo viene rivolto un invito agli operatori commerciali a verificare preventivamente la propria posizione amministrativa e tributaria, provvedendo, ove possibile, a sanare eventuali irregolarità prima dell'avvio dei controlli.

L'attività di monitoraggio si inserisce in un più ampio percorso di tutela del patrimonio pubblico e di corretta gestione degli spazi comuni. Il Comando della Polizia Municipale ricorda infatti che il suolo pubblico rappresenta un bene della collettività e che il suo utilizzo deve avvenire nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il comandante della Polizia Municipale, tenente colonnello Giuseppe Vecchio, sottolinea come l'obiettivo dell'operazione sia garantire un utilizzo corretto degli spazi pubblici, favorire il rispetto delle regole e assicurare pari condizioni di concorrenza tra tutte le imprese che operano sul territorio.