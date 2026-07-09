Benevento, Caldirola sul rinnovo: "Non me ne sono mai andato..." Il difensore giallorosso ha firmato per un altro anno di contratto: "Felice di essere ancora qui"

Luca Caldirola vestirà ancora la maglia giallorossa. Dopo la scadenza del contratto, in molti temevano che le operazioni relative alla permanenza si fossero inceppate. Ma alla fine, Caldirola ha trovato l'accordo con il club sannita per proseguire la propria esperienza con la maglia del Benevento Calcio: "Alla fine è stata solo una formalità - ha rivelato ai microfoni di Ottochannel - . In realtà non me ne sono mai andato. Sono ormai beneventano e sono felice di essere ancora qui. Ci aspetta un campionato difficile. La Serie B è una categoria molto complicata, con squadre di grande valore. Ogni anno vediamo che anche le formazioni considerate più forti possono incontrare delle difficoltà, mentre altre, sulla carta meno attrezzate, riescono a sorprendere e ad arrivare fino in fondo. Per questo servirà grande spirito di sacrificio e bisognerà lottare in ogni partita". Caldirola ha poi proseguito: "Il gruppo sarà ancora una volta fondamentale. L’anno scorso è stato il nostro punto di forza e sono convinto che continuerà a darci grande solidità anche in questa stagione. Le basi sono ottime e ripartire da un gruppo così unito rappresenta un vantaggio importante. Inoltre, poter preparare la stagione fin dall’inizio è sicuramente meglio che inserirsi a campionato in corso. Sarà un’annata particolare e impegnativa, ma il mister ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione. È un allenatore preparato e sono convinto che, lavorando insieme, potremo toglierci grandi soddisfazioni".