L'Asl Benevento revoca "Area Cluster" per la tubercolosi bovina a Cusano Mutri "Importante risultato per sanità pubblica veterinaria e per il comparto zootecnico del territorio"

La Direzione Generale dell’ASL comunica che il Comune di Cusano Mutri è stato riclassificato da “Area Cluster per MTBC bovina” ad “Area di Attenzione” , come ufficialmente comunicato dalla UOS Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

«Si tratta di un risultato che premia il grande lavoro svolto dai Servizi Veterinari dell’ASL e la collaborazione degli allevatori e delle istituzioni del territorio», sottolinea il Direttore Generale Tiziana Spinosa. «L’attività di monitoraggio, i rigorosi controlli sanitari e l’applicazione delle misure di biosicurezza hanno consentito un significativo miglioramento della situazione epidemiologica».

La nuova classificazione comporta un alleggerimento delle misure previste per le aree cluster, consentendo agli allevatori una gestione più agevole delle attività produttive, pur mantenendo elevati standard di sicurezza sanitaria. L’ASL precisa, tuttavia, che il rischio non può considerarsi del tutto superato. Proseguiranno, infatti, le attività di sorveglianza epidemiologica, i controlli periodici sugli allevamenti e tutte le misure previste dal piano di eradicazione della tubercolosi bovina.

L’obiettivo è consolidare i risultati raggiunti e continuare a tutelare il patrimonio zootecnico del territorio, attraverso il costante impegno dei Servizi Veterinari e la collaborazione degli allevatori.