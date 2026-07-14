Censis 2026: Unisannio quinta tra i piccoli atenei italiani Rispetto allo scorso anno, l'Università del Sannio registra un miglioramento

L'Università degli Studi del Sannio conferma il quinto posto nella graduatoria dei piccoli atenei statali della Classifica Censis delle Università italiane 2026/2027, mantenendo il posizionamento raggiunto nella precedente edizione.

La classifica valuta gli atenei italiani, suddivisi in categorie omogenee per dimensione, sulla base di diversi indicatori: qualità delle strutture, servizi erogati, borse di studio e altri interventi a favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità dei laureati.

Rispetto allo scorso anno, l'Università del Sannio registra un miglioramento in due indicatori. L'indice relativo all'occupabilità passa da 74 a 77 punti, mentre quello dell'internazionalizzazione cresce da 77 a 82 punti, a conferma del rafforzamento delle opportunità offerte agli studenti e alle studentesse sia nell'accesso al mondo del lavoro sia nelle esperienze di studio e ricerca in ambito internazionale.

Con un punteggio complessivo di 84,3, UNISANNIO si conferma tra i migliori piccoli atenei italiani. Nel panorama campano, UNISANNIO ottiene il secondo miglior punteggio complessivo dopo l'Università di Salerno (84,5), sebbene i due atenei siano valutati in categorie dimensionali differenti: UNISANNIO tra i piccoli atenei e Salerno tra i grandi.

Il risultato conferma la continuità del percorso di crescita dell'Università del Sannio e l'attenzione costante al miglioramento della qualità della didattica, dei servizi e delle opportunità offerte alla comunità studentesca.